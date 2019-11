Foto: Reuters

"Evropa je najboljši kraj na svetu, vsaj dokler bo ostala celina svobode in vladavine prava (...) poseljena s skupnostjo, ki se zaveda svoje zgodovine in kulture," je dejal Tusk, preden je 43-letnemu Michelu simbolično izročil zvonček, s katerim predsednik Evropskega sveta dela red na vrhih EU-ja. "Prepričan sem, dragi Michel, da boš uporabil vse svoje sposobnosti in vrline za ohranitev naše enotnosti," je dodal 62-letni Poljak.

Michel je napovedal, da se bo reševanja težav lotil s pristopom zdrave pameti, med prednostnimi nalogami pa omenil zeleno gospodarstvo. "Živimo v miru, vendar moramo ostati previdni, zelo previdni," je dejal. V pogovoru za današnje izdaje evropskih medijev je dejal, da obstaja nevarnost izbruha hladne vojne med ZDA in Kitajsko, pri čemer je opozoril, da bi Evropa lahko postala postranska škoda tega spora.

Tusk je predal zvonček, s katerim bo vodil seje, svojemu nasledniku Michelu. Reuters

Junckerja skrbi nezadostno spoštovanje vladavine prava

Juncker je v zadnjem nastopu pred novinarji dejal, da svoji naslednici ne bo dajal javnih nasvetov, kako naj se loti zadev. "Povedal ji bom, da mora paziti na Evropo. Na Evropo je treba paziti," je dejal Juncker, ki bo v nedeljo uradno žezlo predal Nemki von der Leynovi.

64-letni Luksemburžan je tudi dejal, da je zelo zaskrbljen, ker v več državah članicah Unije vladavina prava ni dovolj spoštovana. Katere so te države, ni navedel.

Juncker je še dejal, da je vesel, ker zapušča položaj, saj da ne gre za najlažjo službo.