Glavni pogajalec Michel Barnier dva tedna pred napovedanim brexitom ugotavlja, da je dogovor mogoč, a je pot do njega vse težja. Foto: Reuters

"Skrajni čas je, da dobre namene spremenimo v pravno besedilo," je dejal glavni pogajalec, ki ministre članic Unije v Luksemburgu obvešča o poteku pogajanj o brexitu. Tudi britanski minister za brexit Stephen Barclay je danes ob prihodu na zasedanje v Luksemburgu dejal, da je ločitveni dogovor z EU-jem "še vedno zelo mogoč".

Britanski premier Boris Johnson je pred četrtkovim srečanjem voditeljev držav članic govoril s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Po poročanju BBC-ja sta se voditelja strinjala, da imajo "pozitiven zagon", vendar je pred dogovorom še veliko "ovir, ki jih je treba premagati".

V Bruslju so konec preteklega tedna izpostavili premik v pogovorih o brexitu, ki so ga ponazorili z metaforo z "vstopom v predor". V bruseljskem žargonu to pomeni, da pogajanj postajajo vse bolj intenzivna, saj obe strani vidita vsaj žarek svetlobe na koncu predora.

Finski premier Antti Rinne je sicer v ponedeljek v Helsinkih ocenil, da je skoraj nemogoče doseči dogovor o brexitu pred zasedanjem voditeljev članic Unije konec tedna in da je treba več časa, kar pomeni pogajanja tudi po vrhu.

Johnson je večkrat zagotovil, da bo v primeru propada novega dogovora Združeno kraljestvo zapustilo Unijo čez dobra dva tedna, 31. oktobra, vendar ga zakonodaja zavezuje, da zaprosi za podaljšanje, če do sobote ne sprejmejo dogovora.

Morebitni dogovor morata potrditi še parlamenta

Kakršen koli dogovor pogajalcev obeh strani morata sicer potrditi še oba parlamenta – britanski in evropski. Če bi pogajalci dogovor dosegli in bi zmanjkalo časa za njegovo potrditev, bi bila po neuradnih navedbah mogoča kratka "tehnična" preložitev.