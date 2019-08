Ursula von der Leyen si želi spolno uravnotežene komisije. Foto: Reuters

Nekdanja nemška obrambna ministrica Ursula von der Leyen bo vodila ekipo 26 komisarjev, saj bo Velika Britanija Evropsko unijo predvidoma zapustila 31. oktobra, dan preden naj bi nova komisija začela svoj mandat. Tako London ne bo predlagal svojega kandidata.

Svoje kandidate oziroma kandidatke ima za zdaj 24 držav. Med njimi je 13 moških in devet žensk. Romunija in Portugalska sta medtem upoštevali poziv novoizvoljene predsednice komisije, naj predlagajo moškega in žensko, saj želi spolno uravnoteženo komisijo. To bi lahko von der Leynovi še uspelo.

Komisarska kandidata morata izbrati le še Francija in Italija. Francoski predsednik Emmanuel Macron naj bi po poročanju francoskih medijev čakal na to, kateri položaj bo na voljo, in predlagal ustreznega kandidata. Med možnimi imeni se omenjajo nekdanja evropska poslanka Sylvie Goulard, pogajalec EU-ja za brexit Michel Barnier in nekdanji francoski premier Jean-Pierre Raffarin.

Največja uganka pa ostaja Italija, ki se je znašla v globoki vladni krizi. Premier Giuseppe Conte je odstopil, trenutno pa potekajo pogovori med levosredinsko Demokratsko stranko in populističnim Gibanjem pet zvezd o oblikovanju nove koalicije. O komisarskem kandidatu se vladi pred razpadom ni uspelo dogovoriti.

Koliko jih bo ostalo na situ?

Pri von der Leynovi napovedujejo, da želi pred porazdelitvijo resorjev poznati imena in kompetence vseh kandidatov. "Imenovani kandidati še niso nujno tudi novi komisarji," so ob tem povedali viri blizu predsednice bodoče komisije. Tako bi lahko nekatere kandidate še pred zaslišanji v parlamentu zavrnila.

Sodelavci predsednice bodoče komisije priznavajo, da bo sestavljanje ekipe "kompleksna in politično občutljiva naloga", saj imajo države velike ambicije, veliko pa jih zahteva prestižne ekonomske resorje.

Kaj bo počel slovenski komisar?

Slovenski kandidat Janez Lenarčič je med resorji, ki so po njegovem mnenju zanimivi tudi za Slovenijo, že večkrat omenil okolje, digitalizacijo, raziskave, regionalno politiko, širitev in zunanjo trgovino.

Razporeditvi resorjev sledijo zaslišanja pred pristojnimi odbori Evropskega parlamenta, ki bodo predvidoma od 30. septembra do 8. oktobra. Katerega kandidata bo zaslišal kateri odbor, bodo predsedniki odborov predvidoma določili na srečanju 12. septembra. Do takrat bi torej morala biti znana vsa imena kandidatov.

Evropski parlament naj bi o celotni novi komisiji glasoval na plenarnem zasedanju, ki bo od 21. do 24. oktobra. Na glasovanju ne more zavrniti posameznega kandidata, temveč le celotno ekipo.