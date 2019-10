Po Johnsonovem porazu preložitev brexita vse verjetnejša

Zavrnili so časovnico obravnave zakona

London - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Foto: Reuters

Britanski poslanci so s 329 glasovi za in 299 proti potrdili predlog zakona, s katerim bodo uzakonili sporazum o britanskem izstopu iz Evropske unije, so pa zavrnili časovnico obravnave zakona v spodnjem domu.