Britanski premier Boris Johnson (desno) je povedal ministrom, da je dober dogovor o brexitu še vedno mogoč, da pa so za potrditev dogovora nujni nadaljnji pogovori. Foto: Reuters

V Bruslju tako potekajo maratonska pogajanja o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije, saj so pogajalci dogovor želeli doseči pred četrtkovim zasedanjem voditeljev držav članic EU-ja. Rok za brexit ostaja 31. oktober, glavni evropski pogajalec Michel Barnier pa je v sredo popoldne sicer povedal, da so na pogajanjih zbližali stališča, a preboja še niso dosegli.

Kot je dejal predsednik Evropskega sveta Donald Tusk, bi dogovor o brexitu teoretično lahko sprejeli v četrtek in se tako izognili kaotičnemu brexitu, a bo podrobnosti treba izpeljati v prihodnjih urah, saj ostajajo dvomi na britanski strani. "Pogajanja še potekajo ... in gredo v pravo smer," je dejal in pripomnil, "pred 24 urami bi še stavil na dogovor, a so se na britanski strani pojavili pomisleki".

Francoski predsednik Emmanuel Macron je dejal, da je "dogovor v ključni fazi".

Barnier novinarjem: Delamo

Glavni pogajalec EU-ja o brexitu Michel Barnier je članicam EU-ja o poteku pogovorov že poročal, novinarjem pa je ob odhodu s sestanka z veleposlaniki članic Unije dejal le: "Delamo." Po neuradnih informacijah tako dogovora v sredo še ne bo.

Irsko varovalo ostaja najtrši oreh pogajanj

Kot je za TV Dnevnik iz Bruslja poročala dopisnica Mojca Širok, je največje vprašanje pogajanj, kako se izogniti trdi meji in carinskemu nadzoru na irskem otoku med Irsko, članico Evropske unije, in Severno Irsko, delom Združenega kraljestva.

"Pogajalci rešitev spet iščejo v možnosti, da bi carinsko mejo vzpostavili v irskem morju, predlog je že bil na pogajalski mizi, in to pred tako imenovanim irskim varovalom, ki je pokopal nekdanjo britansko premierko Mayevo. Kakšen bo tokratni kompromis, če bo do njega prišlo, bo morda znano še nocoj, v Bruslju pa so Londonu že dali vedeti, da bodo voditelji držav članic jutri podprli le tak dogovor, ki bo zagotovo dobil podporo tudi v britanskem parlamentu," je poročala.

Johnson ministrom: Dober dogovor o brexitu je še mogoč

'EU sources' are talking nonsense. Discussions continue. Needs to be a sensible deal which unionists and nationalists can support. https://t.co/CpugVBfyBZ — Arlene Foster (@DUPleader) October 16, 2019

Britanski premier Boris Johnson je povedal ministrom, da je dober dogovor o brexitu še vedno mogoč, da pa so za potrditev dogovora nujni nadaljnji pogovori. Tiskovni predstavnik Johnsona je ob tem dodal, da je odprtih "še več pomembnih zadev".

Ministri so Johnsonu sicer zagotovili polno podporo za prizadevanja za dogovor do izteka roka, pri čemer pogovori z ulstrskimi unionisti (DUP), ki manjšinski konservativni vladi zagotavljajo večino v parlamentu, še potekajo. "V Londonu je zakrožila informacija, da naj bi DUP že privolil v nov, prenovljen dogovor, a se je kasneje izkazalo, da to ne drži, saj stvari v Bruslju še niso dogovorjene. Poleg tega pa bo za Johnsona pomembno, da bo na svojo stran pridobil tudi evroskeptike znotraj svoje konservativne stranke, tudi z njimi je sestankoval pred približno dvema urama," pa je poročal RTV-jev dopisnik iz Londona Adrijan Bakič.

Vodja stranke Arlene Foster je dejala, da je treba doseči razumen dogovor, ki ga bodo lahko podprli unionisti in nacionalisti. Tudi irski premier Leo Varadkar, ki se je danes pogovarjal z Johnsonom, je dejal, da je še mogoče doseči dogovor do konca meseca, da pa je še vedno treba rešiti precej zadev.

Bo London znova prosil za preložitev izstopa?

"Če premierju Johnsonu v soboto skozi parlamentarno sito ne uspe spraviti novega dogovora in če poslanci ne podprejo brexita brez dogovora, bo po zakonu, ki ga je parlament nedavno sprejel, moral zaprositi za preložitev. In zanimivo bo videti, ali ima Johnson še kakšen politični manever, da se temu, česar si ne želi storiti, izogne," je še poročal Adrijan Bakič.

Britanski minister za brexit Steve Barclay, ki je pogovore za zaprtimi vrati v Bruslju označil za intenzivne, je potrdil, da bo Združeno kraljestvo zaprosilo za dodatno podaljšanje roka za izstop iz EU-ja, če ne bo dogovora do sobote.