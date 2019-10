Slovenija sodi tudi med države, za katere analiza ugotavlja povprečno stopnjo digitalizacije in podpovprečno stopnjo uporabe spleta v družbi. Foto: BoBo

Slovenija je zato skupaj z Bolgarijo, Hrvaško, Ciprom, Češko, Nemčijo, Grčijo, Madžarsko, Italijo, Poljsko in Slovaško uvrščena med države z nekonsolidirano e-upravo, so ugotovitve analize, ki jo je objavila Evropska komisija, povzeli na ministrstvu za javno upravo.

Tem državam se po njihovih navedbah priporoča, da digitalizirajo storitve za končne uporabnike in zaledne sisteme. Prav tako je treba o uporabi digitalnih storitev prepričati državljane in podjetja.

Analiza sicer zajema več vidikov, med drugim tudi sklop t. i. življenjskih dogodkov, kot so ustanovitev podjetja, izguba in iskanje dela, študij, družinsko življenje. Na tem področju analiza Slovenijo uvršča na 16. mesto med 36 obravnavanimi državami. Največji napredek pa je bil narejen pri ustanovitvi podjetja in družinskem življenju.

Kot so še zapisali na ministrstvu za javno upravo, se je sicer relativni položaj Slovenije nekoliko izboljšal, tudi zaradi intenzivnejšega sodelovanja z odgovornimi institucijami za posamezne življenjske dogodke.

Nezadovoljstvo na MJU-ju

"Z objavljenimi rezultati kljub temu ne moremo biti zadovoljni, saj še obstajajo priložnosti za dodatno izboljšanje storitev in približanje najboljši evropski praksi," so zapisali. Pri tem so ocenili, da bi resnejše izboljšave "lahko dosegli z večjo splošno prioriteto digitalizaciji, večjo intenzivnostjo in usklajenostjo prizadevanj naših institucij, usmerjenimi razvojnimi vlaganji, v določenih primerih tudi s spremembami predpisov in organizacijskimi spremembami".

Evropska komisija je meritve za analizo izvedla v letu 2018. Trenutno izvaja naslednji krog meritev drugega sklopa življenjskih dogodkov, kot so redno poslovanje podjetja, selitev, imeti in voziti avtomobil, spori majhne vrednosti, rezultati katerega bodo objavljeni prihodnje leto.