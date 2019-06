Kdo bo nasledil Jeana-Clauda Junckerja na čelu komisije? Foto: EPA

Gre za predsedniška mesta v Evropski komisiji, Evropskem svetu, Evropskem parlamentu in Evropski centralni banki (ECB) ter mesto visokega zunanjepolitičnega predstavnika.

Predsednika Evropske komisije je doslej dal "sistem vodilnih kandidatov", po katerem je eden izmed vodilnih kandidatov evropskih list postal tudi predsednik komisije. Vendar liberalci temu sistemu zdaj ostro nasprotujejo.

Evropski parlament dobi voditelja 2. julija Evropski parlament bo svojega predsednika neodvisno od Evropske komisije imenoval 2. julija, je zatrdil Tajani.

Dosedanji predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani se je v Bruslju zavzel za sistem vodilnih kandidatov. "Ne gre za muho Evropskega parlamenta, gre za politično vprašanje preglednosti in demokracije," je poudaril Tajani in dodal, da parlament vztraja pri tem konceptu.

"Razprava je odprta, rešitev je trenutno daleč," je dejal glede pogajanj o ključnih položajih v EU-ju in izrazil upanje, da ne bo prišlo do medinstitucionalne vojne. Spomnil je, kako so kardinali izbirali papeža in do končnega izbora niso smeli zapustiti sobe.

Tajani podpira Webra

Ob robu vrha poteka mnogo sestankov. Macron, Tusk in Merklova na enem izmed njih. Foto: EPA

Tajani je sicer znova podprl vodilnega kandidata desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP) Manfreda Webra.

Dopisnica RTV Slovenija Erika Žnidaršič iz Bruslja poroča, da trenutno kaže, da Weber nima zadostne podpore v Evropskem parlamentu.

Weber je vodilni kandidat konservativnega EPP-ja, Nizozemec Frans Timmermans je vodilni kandidat socialistov, liberalci pa se za predsedniški položaj v komisiji potegujejo z Margrethe Vestager, a zavračajo sistem vodilnih kandidatov.

Nekateri diplomatski viri v Bruslju menijo, da Weber nima možnosti, da postane predsednik komisije, saj bi bilo to ponižanje za francoskega predsednika Emmanuela Macrona. K temu dodajajo, da v tem primeru odpade tudi Francoz Michel Barnier, saj bi bilo to ponižanje za nemško kanclerko Angelo Merkel. Če pade Weber, po nekaterih neuradnih ocenah za vodilni položaj v komisiji ne pride v poštev niti Timmermans.

Postopek imenovanja Predsednika komisije predlagajo voditelji s kvalificirano večino, parlament pa ga potrdi z absolutno večino.

Je Merklova sploh na voljo?

V Bruslju se ugiba tudi o možnosti, da bi predsednica Evropske komisije lahko postala Angela Merkel, ki je ob prihodu na vrh dejala, da ne bi mogla sprejeti kandidata za vodjo komisije, ki mu ne bi uspelo zbrati podpore parlamenta. Italijanski premier Giuseppe Conte je sicer dejal, da nemška kanclerka "ni na voljo" za ta položaj.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je zavrnil navedbe, da gre v pogajanjih o vodilnih položajih za tekmo med Nemčijo in Francijo, ter potrdil svoje nasprotovanje konceptu vodilnih kandidatov.

Dogovora še ni pričakovati kmalu

Izjave voditeljev ob prihodu na vrh namigujejo, da dogovora o

Vrha se udeležuje tudi britanska premierka v odstopu. Foto: EPA

imenovanjih na ključne položaje še ne gre kmalu pričakovati. "Včeraj sem bil previdno optimističen. Danes sem bolj previden kot optimističen," je po zadnjem krogu posvetovanj tvitnil dosedanji predsendik Evropskega sveta Donald Tusk.

Sestankov v različnih sestavah je ogromno. Sestali so se Merklova, Macron in Tusk. Že zjutraj se je znova srečalo šest premierjev, ki v imenu treh glavnih evropskih političnih sil – konservativcev, socialistov in liberalcev – usklajujejo pogajanja o vodilnih položajih. Po pogovorih so sporočili le, da je bilo srečanje pozitivno in da se zavezujejo k nadaljnji razpravi na vrhu v konstruktivnem duhu.

Plenković : "Vse je odprto"

V množici imen, o katerih se ugiba, se pojavljata tudi hrvaški premier Andrej Plenković in predsednica Kolinda Grabar Kitarović. "Vse je odprto," je dejal Plenković. O ugibanjih o imenih, tudi hrvaških, pa je dejal, da je veliko od tega, o čemer se ugiba, daleč od dejanskih pogovorov.