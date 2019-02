Theresa May se je v Bruslju sestala s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem. Foto: Reuters

Premierka si prizadeva za nova pogajanja o dogovoru glede izstopa Velike Britanije iz EU-ja, saj je britanski parlament odločno zavrnil njen prejšnji dogovor, ki ga je izpogajala lani.

Poslanci iz njene Konservativne stranke so namreč kritizirali irsko varovalo pred t. i. trdo mejo na irskem otoku med Irsko in Severno Irsko, ki je del Združenega kraljestva. Bojijo se, da bi po predlaganem dogovoru EU-pravila na Severnem Irskem veljala v nedogled.

"Poudarila sem potrebo po pravno zavezujočih spremembah varovala, ki bi zagotavljale, da to ne more biti neskončno. To je potrebno," je po poročanju Reutersa po srečanju s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem novinarjem v Bruslju dejala Theresa May.

Irsko varovalo, ki ga predvideva dogovor, bo začasno, sta sicer dejala tako britanska premierka kot predsednik komisije.

Po besedah Therese May se bodo pogajanja z EU-jem nadaljevala. "Čas je ključnega pomena in v interesu obeh strani je, da Združeno kraljestvo EU zapusti na urejen način. Torej smo dosegli napredek," je dejala.

Izstop poslank iz Konservativne stranke

V sredo so sicer iz Konservativne stranke izstopile tri poslanke, naklonjene članstvu v EU-ju, ki so kritizirale premierkin pristop do brexita. Gre za nov znak napetosti v vladajoči stranki.

Medtem ko poslanke, ki so izstopile iz stranke, menijo, da bi morali imeti referendum o dogovoru premierke z Unijo, nekateri konservativni poslanci, ki članstvu v EU-ju nasprotujejo, pravijo, da bi morala Velika Britanija Unijo 29. marca zapustiti, tudi če to pomeni izstop brez dogovora.

Premierka je dejala, da v stranki nestrinjanje glede članstva v EU-ju traja že več let in da po 40 letih članstva ni lahko zapustiti Unijo.