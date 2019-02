Vlada je državnemu tožilcu Augustinu Lazarju odvzela pooblastila nad enoto tožilstva, pristojno za preiskovanje korupcije med sodniki in tožilci. Foto: EPA

Romunska vlada socialdemokratske premierke Viorice Dancila je v torek izdala izredni dekret, s katerim je generalnemu državnemu tožilcu Augustinu Lazarju odvzela pooblastila nad posebno enoto državnega tožilstva, pristojno za preiskovanje korupcije med sodniki in tožilci.

S tem se je okrepil pritisk na nekdanjo voditeljico protikorupcijskega urada (DNA) Lauro Codruto Kövesi, borko proti korupciji v državi, ki jo romunska vlada poskuša blokirati pri kandidaturi za vodjo prihodnjega evropskega javnega tožilstva, ki se bo spopadalo s čezmejnim davčnim kriminalom in finančnimi prevarami v proračunu EU-ja.

Pretekli teden so romunske oblasti proti Kövesijevi uvedle preiskavo "zaradi njenih zlorab" v času, ko je vodila DNA. Državni tožilec Lazar Kövesijevo podpira. Zaradi vladnega dekreta pa nima več pooblastila, da bi zaustavil preiskavo proti njej.

Trn v peti vladajoči stranki

Kövesijeva je bila trn v peti vladajoči socialdemokratski stranki, saj je urad pod njenim vodstvom korupcije obtožil več sto politikov in uradnikov. Odstavili so jo julija lani, od tedaj pa ga vodijo začasni vodje.

Pod vodstvom Kövesijeve je DNA-ju uspelo tudi zagotoviti obsodbo najvplivnejšega politika v državi Liviuja Dragnee zaradi zlorabe položaja. Dragnea odtlej lahko vodi najmočnejšo stranko socialdemokratov, ne more pa postati premier.

Vlada je z dekretom odločila tudi, da je lahko začasni vodja na čelu DNA-ja zgolj 45 dni, s čimer želijo predsednika Klausa Iohannisa prisiliti, da sprejme kandidatko socialdemokratske stranke Adino Floreo. Desnosredinski predsednik je njeno imenovanje že dvakrat zavrnil, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Predsednik, tožilec in sodniki proti ukrepu vlade

Iohannis je na Facebooku zapisal, da ta ukrep kaže na obsedenost vlade s slabljenjem pravosodnega sistema. Države po njegovih besedah ne smejo voditi "ljudje, ki želijo vzpostaviti politični nadzor nad pravosodjem". Dekret so kritizirali tudi v DNA-ju, generalni tožilec in združenje sodnikov.

Iz Bruslja so sporočili, da z zaskrbljenostjo spremljajo dogajanje v Romuniji. "Zdi se, da sta tako vsebina kot postopek zadnjih sprememb z uporabo izrednih dekretov, brez posvetovanja s pravosodjem in deležniki, neposredno v nasprotju s priporočili Evropske komisije," so zapisali.