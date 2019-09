Datum zaslišanja še ni uradno potrjen. Foto: BoBo

Kot pridruženi odbor naj bi na zaslišanju sodeloval odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Pravico glasovati o ustreznosti kandidata naj bi sicer imeli člani obeh odborov. V odboru za razvoj ni evropskih poslancev iz Slovenije, v odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane pa je članica Ljudmila Novak (EPP/NSi). Nadomestna člana sta Irena Joveva (RE/LMŠ) in Milan Brglez (S&D/SD).

Zaslišanja kandidatov za komisarje v ekipi novoizvoljene predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen na pristojnih odborih bodo sicer potekala med 30. septembrom in 8. oktobrom. Uradno naj bi časovnico zaslišanj v četrtek v Strasbourgu določila konferenca predsednikov, ki združuje predsednika Evropskega parlamenta in vodje političnih skupin.

Za zdaj je znano le, da se bodo zaslišanja začela v ponedeljek, 30. septembra, ko bosta potekali dve zaslišanji. Prve tri dni v oktobru, od torka do vključno četrtka, bo po šest zaslišanj komisarskih kandidatov, v ponedeljek, 7. oktobra, pa bodo evropski poslanci na odborih zaslišali še tri kandidate.

Zadnji dan zaslišanj v Evropskem parlamentu, to je torek, 8. oktobra, bo rezerviran za zaslišanja treh izvršnih podpredsednikov prihodnje Evropske komisije. Po neuradnih informacijah naj bi Nizozemca Fransa Timmermansa, kandidata za komisarja za podnebno ukrepanje in izvršnega podpredsednika za zelene teme, zaslišal odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Kandidatko za izvršno podpredsednico za digitalne teme, ki bo tudi komisarka za konkurenco, Margrethe Vestager naj bi zaslišali odbor za industrijo, odbor za notranji trg ter odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Kandidat za izvršnega podpredsednika komisije za gospodarske teme, ki bo tudi komisar za finančne storitve, Valdis Dombrovskis pa bo zaslišan prav tako pred odborom za ekonomske in monetarne zadeve in odborom za zaposlovanje in socialne zadeve.