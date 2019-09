Imenovanje članov komisije bo po pričakovanjih slovenskih evroposlancev še predmet ostrih polemik. Foto: Reuters

Fajonova je ob tem izpostavila, da je bl László Trócsányi kot pravosodni minister tisti človek, ki je pripravil pravosodno reformo. "Nesprejemljivo je, da bi človek, ki je bil takorekoč arhitekt neliberalne Madžarske, sedaj preverjal pri drugih državah kako upoštevajo kriterij vladavine prava." Podobnega mnenja je tudi njen strankarski kolega Milan Brglez, ki meni, da je zadeva "preveč vnebovpijoča, da bi šli mimo tisti, ki v EU zagovarjamo vladavino prava."

Brglez je ob tem izpostavil, da bo komisijo na koncu "oblikovala drugačna koalicija kot tista, ki je imenovala Ursulo Von Der Leyen," zato je prepričan ,da bo morala predsednica komisije iskati še kak kompromis. Sporna pa se mu zdi tudi odločitev, da je hrvaška kandidatka Dubravka Šuica dobila resor za demokracijo in demografijo. Prepričan je, da v preteklosti ni bilo čutiti razumevanja demokracije tudi na tak način, da je "nad parlamentom ne le nebo ali Bog, temveč tudi ustava in vladavina prava."

Franc Bogovič meni, da Lenarčičev resor odraža političen vpliv Slovenije v EU-ju. Foto: BoBo

Franc Bogovič (SLS/EPP) pa je kot sporne izpostavil kandidate Poljske, Francije in Romunije, ki so bili v središču finančnih preiskav v svojih državah. "Preseneča me, da je komisarka pristala na te predoge, je pa težava v tem, da komisarka ne izbira kandidatov, ampak jih dobi." Tudi Bogovič pričakuje ostro polemiko okoli madžarskega kandidata in dodaja, da je v tem sklicu mogoče pričakovati, da se bo na koncu zamenjalo več kot eno ime pri kandidatih za komisarja. Podobnega mnenja je bila tudi Irena Joveva (LMŠ/ALDE).

"Krizni resor ni nepomemben"

Na vprašanje okoli resorja za krizno upravljanje, ki je bil dodeljen slovenskemu kandidatu Janezu Lenarčiču so mnenja evropskih poslancev, ki so se srečanja udeležili, deljena. Klemen Grošelj (LMŠ/ALDE) je prepričan da gre za pomemben resor, ki bo v kontekstu "geopolitične komisije odigral svojo vlogo pri umestitvi EU v svetu." Grošelj izpostavlja, da gre pri tem resorju tako za vzpostavljanje notranjih sistemov kriznega odzivanja kot tudi humanitarno pomoč zunanjim državam, izpostavlja pa tudi, da je v preteklosti ta resor vodila komisarka, ki je postala predsednica mednarodnega denarnega sklada. "Ta resor ni nepomemben je pa zahteven in naš komisar bo imel zahtevno nalogo, sam imam visoka pričakovanja glede tega."

Brglez je podobno mnenja, da gre za pomemben resor in dodaja, da je Lenarčič dober kandidat, ki bo kot prekaljen diplomat lahko izkazal svoje spretnosti. "Upam, da bo bolj slišan kot je bil prejšnji komisar za migracije. Ni sicer isto področje, ampak je podobno izpostavljeno," je še dodal Brglez

Milan Brglez ni navdušen nad madžarskim kandidatom za komisarja. Foto: BoBo

Bogovič pa meni, da je resor, ki je bil dodeljen Lenarčičiu tak, ki odraža politični vpliv Slovenije v EU-ju. "Ne moremo si zatiskati oči pred tem, da Slovenija ni primerljiva z denimo Nemčijo." Obenem pa Bogovič dodaja, da gre vendarle za vsebinsko zahtevno in odgovorno področje. "Resor nima take teže, da bi bil komisar kreator politik, ima pa priložnost nadgraditi sistem zaščite in reševanja na evropski ravni," kjer Bogovič vidi predvsem prenos znanj iz slovenskega primera civilne zaščite.

Kaj pomeni "evropski način življenja?"

Polemika med kandidati se je razvila tudi glede poimenovanja resorja za zaščito našega evropskega načina življenja. Brglez, Fajonova, Joveva in Grošelj so do poimenovanja resorja kritični, zlasti v kontekstu pristojnosti resorja za migracije. Grošelj ob tem navaja, da gre pri tem poimenovanju za spogledovanje s populizmom, ki ga želijo v evropskem parlamentu omejiti in ne spodbujati. Tudi Joveva meni, da je poimenovanje neustrezno in bo najverjetneje spremenjeno. Brglez pa je ob tem dodal, da bo spremenjeno le ime, ne pa tudi miselnost, ki je do tega poimenovanja pripeljala.

Po drugi strani pa Bogovič meni, da je prav, da "govorimo o evropskih vrednotah, ki izhajajo iz grških, judovskih, krščanskih vrednot v zgodovini, pa vse tja do človekovih pravic, pravic žensk, pravic potrošnikov in drugih pravic, ki niso samoumevne po svetu." Na vprašanje ali je možno enotno dojemanje vrednot v EU-ju kljub ekonomskim razlikam med posameznimi članicami pa Bogovič odgovarja, da je potrebna solidarnost znotraj EU-ja. "Bolgarija denimo dobi pomoč v višini 5 odstotkov BDP-ja in če s tem dobro gospodariš lahko standard izboljšaš."

Klemen Grošelj je zadržan do poimenovanja resorja za zaščito evropskega načina življenja. Foto: BoBo

"Potrebno je blažiti učinke periferizacije"

Je pa Bogovič ob tem izpostavil tudi past praznjenja določenih območij ali celo držav. "Nisem proti migracijam, ampak če prihaja do enosmernega toka kot je recimo v Slavoniji na Hrvaškem, ki se znatno prazni, potem to ni dobro. Če se mladi selijo iz teh območij je potem velika verjetnost, da se bodo ta območja radikalizirala." Grošelj je ob tem poudaril, da je pri dodelitvi sredstev zato poleg kriterija odličnosti potreben tudi geografski kriterij, ki bi omogočil zmanjševanje notranjih neenakosti.

Tudi Brglez meni, da je vprašanje periferizacije znotraj EU-ja tisto o katerem se premalo govori in tudi ukrepa. "Ni nekih bistvenih ukrepov, ki bi uravnavale položaj vseh držav in regij v EU-ju." Pri čemer Brglez izpostavlja, da je prav ta neenakost držav omogočala koriščenje prednosti državam, ki so EU vzpostavile.