Pred odhodom na letališče se pozanimajte glede svojega poleta. Foto: Fraport

"Odločitev o začasni prekinitvi letalskih operacij je posledica trenutno nezagotovljenega dostopa do svežega denarja, ki ga letalski prevoznik potrebuje za nadaljnje letalske operacije," so sporočili iz Adrie.

Družba ob tem intenzivno išče rešitve skupaj s potencialnim investitorjem. "Cilj vseh vpletenih je, da Adria Airways ponovno poleti in da bo prekinitev samo začasna," so dodali.

Prihodi in odhodi letal Tukaj lahko preverite PRIHODE inODHODE z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana.

Adria Airways potnikom, ki potujejo v teh dveh dneh, svetuje, da še pred prihodom na letališče preverijo, kdo operativno izvaja njihov polet. Če je to družba Adria Airways, naj se obrnejo na prodajno mesto, kjer so kupili letalske vozovnice.

Nastalo situacijo družba globoko obžaluje in se vsem svojim potnikom in partnerjem opravičuje, so še sporočili.

Upravljavec ljubljanskega letališča, Fraport Slovenija, je sicer že v ponedeljek sporočil, da so okrepili zmogljivost svojega klicnega centra, saj se potniki, ki se spoprijemajo z odpovedmi in prestavljanjem Adrijinih poletov, na center obračajo več kot običajno.