Adria Airways zaradi pomanjkanja letal polete združuje, odpoveduje ali prestavlja. Foto: BoBo

Adria Airways, ki je pred dnevi ostala brez dela flote, se znova sooča z odpovedmi in zamudami letov, vendar v družbi pravijo, da danes kljub temu za zdaj ne prihaja do večjih zamud. "V primeru odpovedi poleta se potnikom trudimo najti kar se da hitro in najbolj optimalno spremembo poti," so pojasnili v Adrii. V družbi medtem zagotavljajo, da iščejo morebitno rešitev pred stečajem, a ne želijo razkriti, s kom se pogovarjajo o morebitnem sodelovanju.

Usoda Adrie Airways je čedalje bolj negotova

Najema letala, a najemodajalci ji odpovedujejo

Adria Airways, ki je od leta 2016 v lasti nemškega sklada K4 Invest, je pred časom vsa svoja letala prodala lizinškim hišam in jih zdaj najema, težava pa se je pojavila, ker so zaradi dolgov tem hišam ostali brez dela flote. Sodeč po zapisanem na njihovi spletni strani so danes odpovedali jutranji polet iz Prištine v Frankfurt, prav tako tudi popoldanski polet iz Prištine v Frankfurt.

Potem ko je v četrtek zaradi odpovedi pogodbe Adria ostala brez dveh letal bombardier lizinške družbe Trident Aviation Leasing Service, ki spada v skupino Falko, je izbris iz registra za še eno letalo CRJ900 zahtevala še družba AeroCentury. Kot je za STA pojasnil direktor agencije za civilno letalstvo Rok Marolt, je bilo omenjeno letalo sicer že dalj časa prizemljeno v Maastrichtu na Nizozemskem in ni neposredno vplivalo na odpovedi letov.

Agencija je pristojna tudi za reševanje težav potnikov, vendar morajo ti težave najprej poskusiti rešiti z letalskim prevoznikom. Če so po dveh mesecih brez odgovora, se lahko obrnejo na agencijo. "Tega pa je že zdaj toliko, da smo zasuti," je dejal Marolt.

Zaposleni v Adrii: "558 nas je, vsak s svojim obrazom, imenom in zgodbo"

Na javnost so se medtem z odprtim pismom obrnili tudi zaposleni v Adrii Airways in opozorili. da "za naslovi člankov in novinarskih zgodb o Adrii Airways niso le direktorji, lastniki, investitorji, niso le vlada, ministrstva in agencije": "Tu smo tudi mi, zaposleni Adrie Airways." "558 nas je, vsak s svojim obrazom, imenom in zgodbo. Na prvo žogo nas povezuje to, da vsi skupaj dnevno zagotavljamo, da naša letala potnike varno pripeljejo do cilja. Nismo le piloti in stevardese, smo tudi operativni center, zemeljske službe, komerciala, klicni centri, podporne službe. 558. Vsak od nas je ključen člen v tej verigi odgovornosti in zaupanja in nihče ni sam sebi namen. 558," so poudarili zaposleni.

Vendar pa Adria Airways za nas še zdaleč ni le naša služba, ni le neotipljivo podjetje z naslovnic časopisov, ni le modro zeleno obarvana blagovna znamka. Naša življenja, kot tudi življenja naših družin, so z Adrio Airways za vedno prepletena. Za marsikoga je Adria Airways tretji zakonec v družini. Je prijatelj, ki te bodri, da ne odnehaš. Je starš, za katerega želiš, da je ponosen nate. Je siten otrok, ki te cuka za rokav ob najbolj neprimernem času. Je partner, s katerim sklepaš kompromise. To je Adria Airways. Zaposleni v Adrii Airways

"Adrio Airways lahko teptajo, ji kljuvajo oči, lomijo kosti, mečejo sol na rane."

Ob tem priznavajo, da je "delovati v trenutni situaciji in javnosti, za katero se zdi, da komaj čaka, da del nas umre, je težko". "Vsem nam je zelo težko. Znašli smo se sredi bitke, v katero nismo šli sami. Zato tudi v teh najtežjih časih še vedno s ponosom oblečemo uniformo, nadenemo krilca, vstopimo na letala in v pisarne in po najboljših močeh opravimo svoje delo," so zapisali in dodali, da lahko Adrio "teptajo, ji kljuvajo oči, lomijo kosti, mečejo sol na rane. Pod vsemi ranami, podplutbami in zlomi smo tu še vedno mi, vsaka njena celica, žila, tkivo, organ. Ter ne eno, ampak 558 src. In srce, ki bije, ni nikoli zares mrtvo."

Okrepljeni klicni center , Fraport že ima plan B

V Fraportu Slovenija, ki upravlja z Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana, so medtem okrepili zmogljivost klicnega centra, saj se potniki, ki se soočajo z odpovedmi in prestavljanjem Adriinih letov, na center obračajo več kot običajno. "Naše osebje v službi za oskrbo potnikov se sooča z zaskrbljenimi, tudi jeznimi potniki ter izvaja vse, kar je v njihovi moči in pristojnosti za ustrezno informiranje in organizacijo," so za STA pojasnili v Fraportu Slovenija.

Adriine težave glede na njeno poslovanje v minulih letih niso presenečenje. Na možen propad slovenskega letalskega prevoznika, ki je glavni partner ljubljanskega letališča, se zato v Fraportu Slovenija pripravljajo že dlje časa. Večkrat so že izpostavili, da bo letališče preživelo tudi ob morebitnem črnem scenariju Adrie Airways.

O planu B sicer javno ne govorijo, zagotavljajo pa, da ne stojijo križem rok, temveč so zelo aktivni. Kako bodo na letališču ukrepali, bodo tako razkrili šele, če se bo bojazen o propadu Adrie uresničila. Kot so izpostavili, spremljajo razmere in se nanje odzivajo. "Naša prva skrb je namenjena potnikom in izvajanju varnih in rednih letalskih operacij," so poudarili.