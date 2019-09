Po neuradnih informacijah so Adrii Airways zasegli dve letali. Foto: BoBo

Po poročanju spletne strani Siol.net so Adrii v Münchnu zasegli letali bombardier CRJ900, ki jih letalska družba uporablja za kratke in srednje dolge polete. To naj bi vodilo v odpovedi poletov.

Vendar pa je prvi mož Adrie Holger Kowarsch informacijo za STA zanikal in dejal, da pogajanja z lizinškimi hišami še potekajo.

Adria ima v floti 16 letal, vendar številna od njih skupaj s posadko oddaja v najem drugim letalskim družbam. Kot poroča Siol, ni izključeno, da bo Adria v naslednjih dneh ostala še brez nekaterih drugih letal. Po neuradnih informacijah portala naj bi lastniki letal Airbus, ki jih najema Adria, preverjali, ali v Ljubljani ustrezno skrbijo zanje. V skrajnem primeru bi lahko odpovedali lizinške pogodbe.

Zamude in odpovedi poletov so se dogajale tudi v četrtek. Odpovedani so bili poleti v Pariz, København in Amsterdam, pa tudi v Bruselj, Tirano, Prago. Zvečer pa so letala Adrie odletela z več kot eno uro zamude, še poroča Siol.

Prav tako naj bi Adria že odpovedala najmanj štiri petkove polete, tudi polet v Zürich, kamor bi moralo leteti eno od domnevno prizemljenih letal.