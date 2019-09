Bi ob morebitnem stečaju Adrie redne linije prevzel izvajalec gospodarske javne službe? Foto: BoBo

Manj kot mesec dni po podpisu sporazuma med sindikatom in vodstvom podjetja Adria Airways je usoda letalskega prevoznika vse bolj negotova. Dvodnevna odpoved poletov prihaja ob že tako neobetavnem likvidnostnem položaju podjetja, v katerem so zaposleni prejeli le tri četrtine avgustovske plače brez dnevnic. Medtem ko sindikati pozivajo vlado k reševanju letalskega prevoznika, pa so na ministrstvu za infrastrukturo že pripravili zakonsko podlago za morebitno izvajanje gospodarske javne službe letalskih povezav, a do njene morebitne izvedbe je še dolga pot. Na ministrstvu za gospodarstvo pa poudarjajo, da so pripravljeni pomagati Adrii Airways, a le ob predložitvi realnega poslovnega načrta, česar pa podjetje ni storilo.

Spremembo zakona o letalstvu, s katero na ministrstvu za infrastrukturo nameravajo vzpostaviti pravno podlago za ohranjanje povezljivosti Slovenije na področju letalstva v primeru stečaja Adrie Airways, bodo poslali na vlado še ta teden, so napovedali na ministrstvu in dodali, da bodo predlagali tudi sprejetje postopka po nujnem postopku.

Zakonska sprememba le prvi korak

"Ko bo državni zbor sprejel spremembo Zakona o letalstvu, bomo imeli zakonsko podlago za izvedbo razpisa za izvajanje gospodarske javne službe letalskih povezav, ki so za Slovenijo pomembne in za katere bi se izkazalo, da jih noben letalski prevoznik ne želi izvajati. O tem, katere letalske povezave so pomembne za Slovenijo, se bo morala odločiti vlada," so še zapisali na ministrstvu.

A to je le prvi korak k izvajanju morebitne gospodarske javne službe, saj bi se, potem ko rednih linij ne bi želel prevzeti noben prevoznik na trgu, morali na ministrstvu pred izvedbo razpisa po odobritev zanj obrniti na Evropsko komisijo. Generalna direktorata komisije za konkurenco ter mobilnost in promet morata najprej preveriti, ali "letalskih prevozov, ki so za Slovenijo in našo povezanost s svetom opredeljene kot pomembne, res ni oziroma ali resnično noben letalski prevoznik noče izvajati poletov iz Ljubljane v svet in obratno," ob tem poudarjajo na ministrstvu.

"Samo če bi se izkazalo, da trg ne deluje, in bi vlada ocenila, da je posamezna proga v mednarodnem rednem zračnem prevozu nujno potrebna za Slovenijo, bi pod izjemno restriktivnimi pogoji Uredbe o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v EU-ju morda bilo mogoče vzpostaviti gospodarsko javno službo," so še zapisali na ministrstvu.

Zadovoljni smo, da smo zahteven prodajni postopek pripeljali do uspešnega zaključka in družbi še pred samo prodajo omogočili stabilizacijo poslovanja, z novim kupcem pa tudi prestrukturiranje in ohranitev slovenskega nacionalnega letalskega prevoznika v prihodnje. To bo omogočilo tudi številne dolgoročne pozitivne učinke na proračun, slovensko gospodarstvo, razvoj stroke in vse deležnike družbe Marko Jazbec, (15. 3. 2016). Nekdanji predsednik uprave SDH-ja ob zaključeni privatizaciji Adrie Airways

Pasti javne gospodarske službe

Če bi redne linije, ki so za Slovenijo pomembne, prevzeli drugi prevozniki, potem gospodarske javne službe ne bo, še poudarjajo na ministrstvu, kjer dodajajo, da so spremembo zakona pripravili "na zalogo", če bi se izpolnil najbolj črn scenarij stečaja Adrie. Obenem pa na ministrstvu zagotavljajo, da je vzpostavljanje gospodarske javne službe dolgotrajen in zapleten postopek.

Obenem pa se morajo na ministrstvu tudi izogniti pasti morebitnega kartelnega dogovarjanja ponudnikov letalskih prevozov na rednih linijah, kot se je to že zgodilo pri vzpostavljanju gospodarske javne službe rednih linijskih avtobusnih prevozov, Ta je še posebej pereča v razmerah, ko se tudi drugi ponudniki zavedajo potrebe po določenih linijah, ki bi ob stečaju Adrie ostale brez rednega prevoznika. Prav tako pa so zgovorne tudi izkušnje iz izvajanja javne gospodarske službe avtobusnih prevozov, ki jo je v preteklosti že zaznamovala stavka voznikov avtobusov, kot tudi vprašljivi sodni postopki zoper sindikalne zaupnike v podjetjih, ki od države prejemajo izdatne subvencije.

Počivalšek verjame v moč povpraševanja na prostem trgu

Na ministrstvu za gospodarstvo so ob dogajanju v Adrii Airways poudarili, da to, da je podjetje v zasebni lasti, državi onemogoča možnosti za pomoč, "je pa kljub temu ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izkazalo pripravljenost pomagati podjetju, vendar ob pogoju, da ta predloži realen poslovni načrt. To se ni zgodilo," so zapisali na ministrstvo.

A na ministrstvu menijo, da bodo težave Adrie Airways imele kratkoročne posledice, saj ima Slovenija velik letalski potencial, ki ga bo "konkurenca v tej dejavnosti s pridom izkoristila." Adrii so ponudili pomoč znotraj zakonskih možnosti, a je bil pogoj za nadaljevanje pogovorov, da družba predstavi realen poslovni načrt za izhod iz rdečih številk, česar pri Adrii niso storili.

Zdravko Počivalšek vidi možnosti za pomoč Adrii predvsem skozi trženje in promocijo države kot letalske destinacije. Foto: BoBo

Pomoč Adrii s promocijo države

"Trenutni lastnik je ob nakupu podjetja napovedal, da bo družbo prestrukturiral, ohranil slovenskega nacionalnega prevoznika in ga razvijal tudi v prihodnje ter s tem omogočil dolgoročne pozitivne učinke na proračun, slovensko gospodarstvo, razvoj stroke in vse deležnike družbe. To se več kot očitno ni zgodilo, zato obžalujemo, da se skuša državo zdaj prikazati kot glavnega krivca za nastale težave podjetja. Nesprejemljivo je, da lastnik na eni strani postavlja kratke roke za odziv države, na drugi pa sam v štirih mesecih ne predloži poslovnega načrta," so še zapisali na ministrstvu in dodali, da je bila Adria Airways leta 2011 dokapitalizirana s 70 milijoni evrov in skladno z evropskim pravom v desetih letih od zadnje pomoči ne more prejeti nove državne pomoči.

"V tem trenutku me skrbi za konkurenčnost slovenskega gospodarstva, ki se bo v vsaj letu dni, ki je pred nami, zagotovo spoprijemalo s številnimi izzivi. Vendar pa verjamem, da Slovenija je in ostaja aviodestinacija in bo moč povpraševanja po letalskih povezavah naredila svoje," je ob tem dejal minister Zdravko Počivalšek in dodal, da bo Adria Airways lahko prosila tudi za druge pomoči, ko bo poslovala na zdravih temeljih. Možnosti za pomoč Adrii pa vidi predvsem na področju trženja in promocije države kot letalske destinacije

Sindikat poziva k premisleku o učinkih stečaja

Medtem ko je ministrstvo za infrastrukturo pristojno za ohranjanje povezljivosti Slovenije, pa je morebitno odločitev o pomoči Adrii, da do stečaja ne pride, v rokah vlade oziroma ministrstva za gospodarstvo. V sindikatu prometnih pilotov Slovenije zato vlado pozivajo k iskanju rešitev za Adrio Airways, katere stečaj bi za seboj prinesel tudi številne večstranske učinke. V sindikatu so tako prepričani, da bi se tudi ob izvajanju gospodarske javne službe vlada morala vprašati, ali je v interesu države subvencioniranje tujih prevoznikov s tujimi zaposlenimi ali pa domačih zaposlenih.

Čeprav se v sindikatu strinjajo, da je pobuda za poroštvo od nemškega lastnika nespodobna, pa vlado vseeno pozivajo k temu, da odobri poroštvo, vendar le če se aktualni lastnik 4K invest umakne iz lastništva družbe. "Adria je v preteklosti že poslovala pozitivno in verjamemo, da jo lahko kompetentno vodstvo ponovno pripelje na prava pota." Ob tem pa v sindikatu opozarjajo, da je prav država odgovorna za nastali položaj s prodajo prevoznika "nekompetentnim in špekulantskim lastnikom". V sindikatu ob tem poudarjajo, da bi poroštvo stroškovno pomenilo za proračun manjšo škodo kot morebitna nadomestila za vse zaposlene.