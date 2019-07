Ali bo Adria Airways našla strateškega partnerja? Foto: BoBo

Adria Airways za lani sicer še ni objavila poslovnih rezultatov, a namigi gredo v smeri visoke, če ne celo najvišje izgube v zgodovini letalskega prevoznika. Direktor Holger Kowarsch še vedno verjame v družbo, ki jo vodi, a njene prihodnosti ne vidi brez močnega strateškega partnerja, ki bi prevozniku zagotovil prepotrebni kapital za rast in razvoj.

"Pogovarjamo se z različnimi partnerji, a več kot to trenutno ne more razkriti," pravi Kowarsch.

Vse večje težave Adrie in nepripravljenost njenega lastnika, da bi vanjo vložil prepotrebni kapital, kažejo, da je bila prodaja prevoznika omenjenemu skladu velika napaka. Adrii so šteti meseci, meni strokovnjak za civilno letalstvo iz Zagreba Alen Šćuric: "Zagotavljam vam, da Adria ne bo preživela brez resne večdesetmilijonske pomoči, kar pomeni, da brez denarja ne bo delovala več kot leto dni, in iskreno se lahko vprašamo, ali bo preživela mesec oktober."

Ščuric dodaja, da je bila prodaja letališke infrastrukture in letalskega prevoznika največja strateška napaka Slovenije in da bi za uničenje letalske industrije v samo treh letih morala politika odgovarjati.

"Vidite, da je slovenski oblasti v izjemno kratkem času, približno treh letih, uspelo uničiti nekdaj zelo uspešno in ugledno slovensko letalstvo, in sicer do te mere, da vas je prehitela celo Bosna in Hercegovina. Moram priznati, da ko vas preraste Bosna in Hercegovina, se morate res vprašati, kdo je tu nor, in resnično bi morali poiskati politično odgovornost za to sramoto," je opozoril.

Šćuric ob tem dvomi, da bo Adrii uspelo najti strateškega partnerja, saj so trenutno na prodaj družbe, ki so veliko privlačnejše za vlagatelje. Tako bi Adrio na koncu lahko rešila le država, če bo seveda prepoznala njeno vrednost. Če ima Slovenija vizijo gospodarskega razvoja, mora dojeti, dodaja, da je uspešen nacionalni letalski prevoznik za državo daleč največja prioriteta.