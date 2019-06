Adria Airways, ki se sicer že nekaj časa spoprijema s kritikami zaradi nenadnih odpovedi in združevanj poletov, je pred dnevi sporočila, da bo v času do konca junija odpovedala več poletov. Foto: BoBo

Poleg potnikov, ki so nezadovoljni zaradi številnih odpovedi in združevanja poletov, na težave opozarjajo tudi piloti, poroča TV Slovenija. Najbolj jih motijo zamude pri izplačevanju plač in dnevnic ter po njihovem mnenju prevelik obseg dela. Vodstvo Adrie po sestanku ni dajalo izjav, piloti pa upajo, da bo izpolnilo dane obljube in spoštovalo kolektivno pogodbo.

"Zahtevamo, da se kolektivna pogodba, trenutna, ki jo imamo, takšna, kakršna pač je, dobra ali slaba, drži. Da se je držimo, da se spoštuje in se ti členi, ki med drugim tudi govorijo o časovnicah izplačil prejemkov, kar se tiče plač, dnevnic, vseh pogojev dela, da se jih delodajalec pač drži," je po poročanju TV Slovenija povedal vodja sindikata prometnih pilotov Slovenije Luka Radovic.

Adria se sooča z vse pogostejšimi težavami

Adria Airways, ki se sicer že nekaj časa spoprijema s kritikami zaradi nenadnih odpovedi in združevanj poletov, je pred dnevi sporočila, da bo v času do konca junija odpovedala več poletov. V družbi so skopo pojasnili, da so se tako odločili iz tehničnih in operativnih razlogov, predvidevajo pa, da bodo svoje letalske operacije stabilizirali z začetkom naslednjega meseca.

Zagotovili so, da obveščanje potnikov poteka, da se trudijo vsem potnikom, ki so jim polete odpovedali, najhitreje poiskati alternativne polete, a je jeza potnikov vse izrazitejša in se kaže tudi v objavah na družbenih omrežjih.