Na Letališču Jožeta Pučnika je gneča, a med potniki večje nejevolje zjutraj ni bilo zaznati. Foto: BoBo

Kot je poročala MMC-jeva novinarka Kaja Sajovic, ki naj bi ob 7. uri zjutraj letela v Frankfurt, večer prej ni prejela nobenega obvestila o tem, ali bo letalo letelo. Potnikom so zjutraj na letališču sporočili, da so polet za Frankfurt združili s poletom za Zürich.

Po njenem poročanju je pilot pred poletom nagovoril potnike in pojasnil, da so iz "zdaj že znanih, zloglasnih razlogov morali narediti to neprijetnost in dva leta združiti, ker nam primanjkuje letal." Pilot se je potnikom še zahvalil za potrpežljivost se opravičil za "neprijeten 'kombolet'". Letalo je nato v Frankfurtu pristalo dokaj točno, medtem ko je pristanek v Zürichu imel zamudo.

Po poročanju STA-ja se bodo na nekatere polete potniki vkrcali tudi z več kot triurno zamudo. Tako je letalo, ki bi moralo z brniškega letališča proti Manchestru vzleteti že ob 7.10, odletelo ob 10.50. Potniki bodo morali dolgo čakati tudi na povratni let, saj bo letalo namesto ob 10.25 iz Manchestra predvidoma pristalo šele ob 12.45.

Pri Adrii Airways napovedujejo zamude še za nekaj popoldanskih poletov, denimo z brniškega letališča v Podgorico, ki je z 12.20 prestavljen na 16.35. S triurno zamudo se bodo potniki vkrcali tudi na letalo iz Podgorice na Letališče Jožeta Pučnika, ki bo po napovedih poletelo ob 18.05.

Številne zamude se vrstijo že od četrtka, ko je Adria ostala brez dela flote, potem ko ji je družba, pri kateri najema letala, odpovedala najem dveh letal, agencija za civilno letalstvo pa prepovedala letenje z njima. V vodstvu družbe pravijo, da intenzivno iščejo rešitve, medtem ko se ministrstvo za infrastrukturo pripravlja na morebiten stečaj.