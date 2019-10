Ameriška centralna banka spet znižala ključno obrestno mero

Fedov odbor za odprti trg pri odločitvi ni bil enoten

Washington - MMC RTV SLO, STA

Poslopje ameriške centralne banke. Foto: Reuters

Ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) je znižala ključno obrestno mero za 0,25 odstotne točke na raven med 1,50 in 1,75 odstotka. Za to se je odločila ob vplivu mednarodnih razmer na gospodarske obete in ob šibkih inflacijskih pritiskih.