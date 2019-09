Odločitev je sicer sprejel odbor za odprti trg Feda (FOMC) po dvodnevnem zasedanju. Odbor pa odločitve ni sprejel enotno. Sedem od desetih članov odbora, med njimi tudi predsednik Jerome Powell, je glasovalo za znižanje, dva sta glasovala za nespremenjene obrestne mere, eden pa jih je želel znižati še bolj, poroča BBC.

Znižanje ključne obrestne mere naj bi s pocenitvijo denarja pospešilo gospodarsko rast. Foto: Reuters

Drugo znižanje obrestnih mer letos

Tokratno znižanje ključne obrestne mere, po kateri si banke med seboj čez noč posojajo denar, je drugo letošnje. Prvo znižanje po 10 letih se je namreč zgodilo julija, ko so se v centralni banki odločili ravno tako za znižanje obrestne mere za 0,25 odstotne točke.

V Fedu so ob tokratni odločitvi zapisali, da so podjetniške investicije in izvoz upadli, čeprav zasebna potrošnja krepko narašča. Medtem ko uradni predstavniki oblasti še vedno verjamejo, da bo gospodarstvo raslo in da se bo stopnja inflacije počasi začela zviševati, negotovosti glede tega ostajajo.

Trump: Ni poguma, smisla in vizije

Ameriški predsednik Donald Trump, ki že nekaj časa zahteva hitrejše nižanje obrestnih mer, je na Twitterju kljub znižanju napadel Powlla in Fed: "Joj, Powell in Fed sta znova 'pogrnila'. Ni poguma, smisla in vizije." Fed sicer za letos napoveduje 2,2-odstotno gospodarsko rast.

ECB znižal depozitno obrestno mero

Pretekli teden je Evropska centralna banka (ECB) znižala depozitno obrestno mero z -0,4 na -0,5 odstotka, hkrati pa napovedala, da bo s 1. novembrom znova zagnala program odkupovanja obveznic v obsegu 20 milijard evrov mesečno. Ključna obrestna mera v evrskem območju od marca 2016 ostaja pri nič odstotkih.