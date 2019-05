Obiskovalci letalske šole so imeli priložnost prisluhniti enemu od izkušenih kapitanov Adrie Airways, ki je predstavil časovnico kariere pilota komercialnega letala in pojasnil, kakšni so izzivi in prednosti poklica. Foto: BoBo

Družba Adria Airways letalska šola je bila ustanovljena leta 1980 v sodelovanju s Fakulteto za strojništvo Univerze v Ljubljani. Njen prvoten namen je bil šolanje pilotov za potrebe Adrie Airways, zato je postala znana kot zibelka Adriinih pilotov. Poklicne in športne pilote tako usposablja že 38 let. V tem času se je na njej izšolalo že več kot 2.800 pilotov. Večina tistih, ki se je izšolala za pridobitev licence poklicni pilot letala, danes leti v Adrii Airways ali v drugih prepoznavnejših letalskih družbah po svetu, kot so Lufthansa, Turkish Airlines, Qatar Airways, Emirates, Korean Air in Ryanair.

Kot so aprila sporočili iz Adrie Airways, je vodenje njihove letalske šole od Aleša Petana prevzel Sven Kukemelk, ki je bil direktor družbe Regional Jet, delal pa je na področjih komerciale in operative v različnih letalskih družbah. Poleg vodenja letalske šole bo še naprej opravljal delo namestnika direktorja sektorja operativa v Adrii Airways. Odgovorni poslovodni delavec letalske šole je Tadej Notersberg, ki je tudi odgovorni poslovodni delavec in direktor sektorja operativa v Adrii.

Kot so pojasnili na Adrii Airways želi novo vodstvo šole prispevati k tesnejšemu povezovanju z letalskim prevoznikom, ki že več let zaznava pomanjkanje pilotov in želi v prihodnje poglobiti sinergije med družbama ter še izboljšati kakovost usposabljanja in zagotoviti najvišjo mogočo raven šolanja v Sloveniji.

Kot so sporočili iz Adrie Airways, bo družba vsem novim kandidatom, ki imajo dovoljenje za bivanje in delo v EU-ju, zagotovila uvrstitev v postopek ocenjevanja za morebitno zaposlitev pri slovenskem letalskem prevozniku.