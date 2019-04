Foto: BoBo

DUTB bo ponudbe zbiral do 3. junija do 14. ure, zainteresirani pa morajo v ponudbi med drugim navesti identiteto končnega lastnika ponudnika, opis namena za odkup terjatev, izjavo, da ima vsa interna ali druga dovoljenja za podajo zavezujoče ponudbe, kratek opis dejavnosti in osnovne finančne podatke, izhaja iz objave na spletni strani DUTB-ja.

Ponudnik mora predložiti tudi izjavo o okoliščinah finančnega odkupa in načinu financiranja odkupa, v kateri mora med drugim opisati način financiranja odkupa, konkretno predstaviti dejanski izvor sredstev za odkup (vključno z višino financiranja iz lastnih sredstev in iz kredita, pridobljenega od tretjih oseb, kot so banke itd.), podrobno pa mora opisati način financiranja odkupa terjatev ter dinamiko plačil. Zavezujoča ponudba mora biti veljavna najmanj 90 dni od dneva oddaje oz. najmanj do 31. avgusta. Ponudniki bodo imeli tudi možnost skrbnega pregleda dokumentacije.

Pirc je do zdaj funkcijo glavnega izvršnega direktorja opravljal kot vršilec dolžnosti. Foto: BoBo

Na čelo DUTB -ja stopa Matej Pirc

Položaj glavnega izvršnega direktorja Družbe za upravljanje terjatev bank je z današnjim dnem prevzel Matej Pirc. V vodstvu slabe banke zdaj manjkata še dva izvršna direktorja, predvidoma naj bi ju imenovali v drugi polovici maja.

Pirc je kariero začel v Mercatorju. Aprila 2014 je prevzel vodenje Slovenske odškodninske družbe, po njenem preoblikovanju v Slovenski državni holding pa je postal prvi mož holdinga. Po odpoklicu z mesta predsednika uprave SDH-ja konec oktobra 2015 se je zaposlil v slovenski podružnici mednarodnega svetovalnega podjetja A. T. Kearney kot eden od direktorjev. V DUTB je prišel avgusta 2017.

Kadrovska prenova slabe banke

Mesto glavnega izvršnega direktorja, ki je vodilna operativna funkcija v DUTB-ju, se je izpraznilo po odhodu Madžara Imreja Balogha sredi lanskega decembra. Ta je s položaja uradno odstopil iz osebnih razlogov, a že predhodno dogajanje v DUTB-ju je nakazovalo, da ni več užival zaupanja spremenjenega upravnega odbora.

Neizvršni direktorji so Pirca začasno za vršilca dolžnosti glavnega izvršnega direktorja imenovali konec januarja. Tedaj je bil zaposlen kot edini izvršni direktor DUTB-ja, potem ko sta se v tednih predtem s položaja poslovila Andrej Prebil in Jože Jaklin. V DUTB-ju je bilo sicer že predtem precej kadrovskih menjav. Vlada je namreč iz upravnega odbora odpoklicala predsednika Miha Juharta in za neizvršnega direktorja imenovala Tomaža Beska. Nato je v vlogi skupščine DUTB-ja za neizvršnega direktorja imenovala še Marka Tišmo.

Vse te kadrovske spremembe so sledile objavi ugotovitev interne revizije t. i. slabe banke, da so bile pri prodaji zemljišča, na katerem tovarno v Logatcu dokončuje švicarski Lonstroff, storjene nepravilnosti in da niso bili spoštovani interni akti.