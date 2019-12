Dars je lani za izvajalca del že izbral turško podjetje Cengiz, ki je z 89,3 milijona evrov podal za najmanj 15 milijonov evrov cenejšo ponudbo od ostalih osmih ponudnikov, a se je postopek zaradi pritožb neizbranih ponudnikov znašel na Državni revizijski komisiji. Foto: BoBo

Dva dni po pogajanjih Darsa s tremi ponudniki so v Kolektorju CPG v sporočilu za javnost strnili postopek oddaje javnega naročila in med drugim izpostavili, da so skupaj s partnerji na podlagi minimiziranja stroškov v torek ponovno določili minimalno ceno. "Končna ponudbena cena je sedem milijonov evrov nižja od ponudbene cene iz prvega kroga, ki smo jo ponudili v odprtem postopku," so pojasnili v slovenski gradbeni družbi in dodali, da je bila pri 102 milijonih evrov brez DDV njihova ponudba dobre tri milijone evrov višja od ponudbe Cengiza.

"Nasprotno pa je Cengiz svojo ponudbo glede na prvo ponujeno ceno v odprtem postopku celo zvišal za skoraj deset milijonov evrov. Iz tega lahko torej sklepamo, da bo turško podjetje odneslo iz Slovenije vsaj deset milijonov evrov dobička, slovenskemu proračunu pa bo pustilo zgolj drobtinice," so kritični v Kolektorju. Če bi dela izvajalo slovensko podjetje pri ceni 102 milijona evrov, bi to za državni proračun pomenilo več kot deset milijonov evrov prihodkov v obliki davkov in prispevkov, so dodali.

Gradnja brez slovenskih podizvajalcev

"Končna ponudbena cena je sedem milijonov evrov nižja od ponudbene cene iz prvega kroga, ki smo jo ponudili v odprtem postopku," so pojasnili v Kolektorju in dodali, da je bila njihova ponudba dobre tri milijone evrov višja od ponudbe, ki so jo izbrali na Darsu. Foto: BoBo

"Kalkulativni elementi turškega podjetja temeljijo na nižjih izhodiščih. Ker ima Turčija nižjo povprečno plačo od Slovenije, govorimo o tako imenovanem socialnem dampingu," so še zapisali. Ocenili so tudi, da Cengiz s svojimi izjavami v medijih zavajal naročnika, državne institucije, politike in javnost s trditvami, da bo sodeloval s slovenskimi podjetji.

"V ponudbi omenjenega turškega podjetja je jasno in nedvoumno navedeno, da Cengiz ne bo imel podizvajalcev. Torej sta možnosti dve: ali je podal v ponudbi lažno izjavo, kar se kaznuje z izločitvijo ponudbe, ali pa laže javnosti in si s takimi populističnimi izjavami o vključevanju slovenskih podjetij išče priljubljenost, vseskozi pa drži figo v žepu, ker ve, da je v ponudbi napisal ravno nasprotno," so sporočili iz Kolektorja.

Pogajanja s tremi ponudniki je Dars opravil v torek. Po koncu je glavni pogajalec družbe Cengiz Mohamed Cengiz dejal, da so na razpisu zmagali in dodal, da čakajo, da začnejo dela s slovenskimi podizvajalci čim prej. Na Darsu so pojasnili, da bi bil lahko po optimističnem scenariju sklep o izbiri izvajalca pravnomočen do konca leta, z izbranim gradbincem pa bi lahko pogodbo podpisali po novem letu. Morebitna pritožba bi postopek podaljšala za približno mesec dni.