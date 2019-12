Avstrijci svoj del druge cevi karavanškega predora gradijo že več kot eno leto. Foto: BoBo

"Zmagali smo na razpisu," je po pogajanjih, ki so se neuradno odvila v enem krogu in se končala v slabi uri, novinarjem dejal glavni pogajalec družbe Mohamed Cengiz in dodal, da čakajo, da začnejo dela s slovenskimi podizvajalci čim prej.

Darsov sklep o izbiri izvajalca mora zdaj potrditi uprava, ki mora pridobili še soglasje nadzornega sveta, nato pa bodo tudi zadnje cene vseh treh ponudnikov, ki so se potegovali za gradnjo predora. Sklep o izbiri bodo nato vročili pogajalcem, ki imajo osem delovnih dni časa za pritožbo, zadnjo v tem postopku.

Po optimističnem scenariju bi bil lahko sklep pravnomočen do konca leta, z izbranim gradbincem pa bi lahko Dars pogodbo podpisal po novem letu. Pritožba bi postopek podaljšala za približno mesec dni. V Cengizu ne glede na to računajo, da bi pogodbo lahko podpisali še letos. "Mislim, da jo bomo lahko podpisali do konca tega meseca," je dejal Mohamed Cenzig, ki je v družbi odgovoren za poslovanje na tujih trgih.

Poleg Cengiza sta bila na pogajanja z Darsom vabljena še konzorcij podjetij Kolektor CGP, Riko in turški Yapi Merkezi ter konzorcij podjetij Implenia Avstrija, Implenia Švica in CGP Novo mesto. Poslovodja podjetja Implenia Avstrija Rudolf Knopf je po koncu pogajanj novinarjem dejal, da so skupaj s slovenskim partnerjem "dali vse od sebe". "A nismo bili uspešni, saj ni pogojev, da premagaš turško podjetje".

Predstavniki konzorcija podjetij Kolektor CGP, Riko in turški Yapi Merkezi medtem po pogajanjih izjav niso želeli dati.

Pogajalci o višini ponudb molčijo

Pogajalci danes niso razkrili, kakšne so bile njihove zadnje ponudbe. Ne bi bilo prav, treba je počakati Dars, je dejal Cengiz. Tudi Knopf ni želel povedati, kakšno ceno so ponudili. Ponudba turške družbe Cengiz je bila pred pogajanji vredna 99,6 milijona evrov, ponudba konzorcija podjetij Kolektor CGP, Riko in turškega Yapi Merkezi je znašala 121 milijonov evrov, ponudba konzorcija podjetij Implenia Avstrija, Implenia Švica in CGP Novo mesto pa 121,5 milijona evrov.

Turki naj bi ponudbo po neuradnih informacijah znižali za milijon evrov na nekaj več kot 94 milijoni evrov. Izhodiščna pogajalska cena naj bi bila namreč nekoliko nižja od zadnje ponujene, saj v njej niso bile upoštevane nekatere postavke. Tako naj bi Turki izhodiščno ceno nekaj nad 95 milijoni evrov znižali v enem pogajalskem krogu za milijon evrov.

Konzorcij podjetij Kolektor CGP, Riko in turški Yapi Merkezi naj bi neuradno ponudbo znižali za okoli 17 milijonov evrov, konzorcij podjetij Implenia Avstrija, Implenia Švica in CGP Novo mesto pa po neuradnih navedbah Dela za šest milijonov evrov.

Poleg turškega gradbinca Cengiz, katerega prvotna ponudba je znašala 99,6 milijona evrov, sta bila na pogajanja z Darsom vabljena konzorcij podjetij Kolektor CGP, Riko in turški Yapi Merkezi (121 milijonov evrov) ter konzorcij podjetij Implenia Avstrija, Implenia Švica in CGP Novo mesto (121,5 milijona evrov).

V Cengizu so bili že pred pogajanji prepričani, da bodo izbrani ravno oni, saj, kot je v ponedeljek dejal predsednik podjetja Utku Gök, imajo "najboljše reference, znanje, pa tudi ceno, ki je ne more doseči nihče".

Številne pritožbe močno zavlekle postopek

Izvajalca gradnje druge cevi karavanškega predora je Dars začel iskati decembra 2017, a so pritožbe oddajo naročila močno zavlekle. Na Darsu računajo, da bodo pogajanja danes tudi zaključili, z njihovo odločitvijo pa se bo v drugi polovici meseca seznanil tudi nadzorni svet. Tudi na sklep o izbiri izvajalca bo sicer še možna pritožba, tokrat zadnja.

Dars na pogajanja za graditev druge cevi Karavank

Z vlaganjem pritožb se je zamaknila tudi sama gradnja druge cevi, katere začetek je bil predviden sredi lanskega leta. Sama gradnja naj bi sicer trajala pet let. Avstrijci so na svoji strani začeli kopati septembra lani.