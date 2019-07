Foto: BoBo

Potem ko državna revizijska komisija ni ugodila predlogu Kolektorja za zadržanje postopka oddaje javnega naročila za gradnjo druge cevi karavanškega predora, je Dars nadaljeval s postopkom.

Prejete ponudbe so odprli in ugotovili, da je Cengiz Insaat podal ponudbo v višini 99,6 milijona evrov. Druga najugodnejša je ponudba grškega J&P Avax v višini 115 milijonov evrov. Sledi skupna ponudba Kolektorja CPG z Rikom in turškim Yapi Merkezijem v višini 121 milijonov evrov.

Podjetje Implenia Österreich v konzorciju z Implenia Švica in CGP Novo mesto bi drugo cev avtocestnega predora Karavanke na slovenski strani gradilo za 121,5 milijona evrov. Gorenjska gradbena družba s češkim Metrostavom, ki je bila v prvotnem zbiranju ponudb marca lani druga najugodnejša, pa je tokrat podala najvišjo ponudbo v višini 122,2 milijona evrov. Sarajevski Euro-Asfalt skupaj s Cestnim podjetjem Ptuj ni oddal ponudbe.

Po odprtju ponudb sedaj sledi faza njihovega pregleda in ocenjevanja. Tako se postopek oddaje naročila kljub dvema pritožbama, ki sta bili podani na Darsovo odločitev o izbiri izvajalca s konkurenčnim postopkom s pogajanji, vendarle nadaljuje. Državna revizijska komisija namreč ni ugodila predlogu za zadržanje postopka oddaje javnega naročila za izgradnjo vzhodne cevi avtocestnega predora Karavanke, ki so ga skupaj vložili Kolektor CPG, Yapi Merkezi in Riko.

Foto: BoBo

Avstrijci gradijo že skoraj leto dni

Dars je izvajalca sicer začel iskati že decembra 2017, a so pritožbe oddajo naročila močno zavlekle. S tem se je zamaknila tudi gradnja, katere začetek je bil predviden sredi lanskega leta. Medtem ko je gradnja avstrijske strani predora stekla že septembra lani, tako slovenska stran še nima izbranega izvajalca. Sama gradnja naj bi sicer trajala pet let.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek si želi, da se skoraj dve leti po objavi razpisa za gradnjo druge cevi predora Karavanke saga konča in da tudi na slovenski strani začnemo vrtati cev. V izjavi ob robu obiska mariborskega letališča je poudarila, da za javno naročilo za gradnjo druge cevi predora Karavanke skrbi Dars, ki je odgovoren za postopek, ministrstvo pa se po njenih besedah ne more in ne sme vpletati. "Pričakujem, da delajo maksimalno hitro in v skladu z zakoni," je dodala.