Lafarge Cement. Foto: BoBo

V cementarni v nasprotju s proizvodnjo cementa v preteklosti v rotacijski peči ne bodo proizvajali vhodne surovine za pripravo cementa, t. i. klinkerja. Tega bodo kupovali, prav tako druge dodatke za cement. Cement bodo skladiščili v betonskih silosih, nato ga bodo polnili v vreče, navaja časopis.

Kot je za Delo povedal predsednik Eko kroga Uroš Macerl, se bojijo, da "namerava Lafarge skozi majhna vrata priti do velikega cilja". Ta je namreč leta 2014 izgubil okoljsko dovoljenje, a so proizvodnjo nadaljevali, dokler jim februarja 2015 tega ni prepovedal inšpektorat za okolje in prostor, tovarna pa je nato šla v mirovanje.