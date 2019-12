Delodajalci za leto 2020 napovedujejo manj zaposlovanja. Foto: BoBo

"V primerjavi z enakim obdobjem lani je slovenska napoved zaposlovanja upadla za 13 odstotnih točk, a je še vedno pozitivna," je dejal direktor prodaje pri Manpower Slovenija Gašper Kleč. Izsledke raziskave je ocenil kot zmerno optimistične, pri tem pa ocenil, da podjetja v začetku naslednjega leta čakajo precejšnji izzivi.

"Napovedi nakazujejo na upočasnitev gospodarske rasti v Sloveniji, ta pa naj bi ostala na podobni ravni tudi v letu 2020. Delodajalci zato temu primerno prilagajajo svoje kadrovske politike, ne smemo pa zanemariti dejstva, da napoved zaposlovanja ostaja pozitivna," pa je podatke komentiral poslovni direktor za jugovzhodno Evropo v družbi Manpower group Nuno Gameiro.

Rast zaposlovanja pričakujejo delodajalci v vseh 10 v raziskavo zajetih gospodarskih panogah v Sloveniji, vendar so se hkrati v vseh 10 panogah zaposlitvene možnosti v primerjavi s prejšnjim četrtletjem poslabšale. Napovedi zaposlovanja prav tako prihajajo iz vseh štirih v raziskavo zajetih regij v državi.

Največ zaposlovanja v gradbeništvu

O najmočnejših zaposlitvenih namerah poročajo delodajalci v gradbeni panogi - delež delodajalcev, ki napovedujejo rast zaposlovanja, je za 17 odstotnih točk večji od deleža delodajalcev, ki napovedujejo upad zaposlovanja. Zanesljive so tudi napovedi zaposlovanja delodajalcev v panogi oskrbe z elektriko, vodo in plinom, pa tudi v panogi gostinstva in hotelirstva.

Največ dodatnega zaposlovanja se pričakuje v gradbeništvu. Foto: BoBo

Delodajalci v panogi transporta, logistike in komunikacije za obdobje prihodnjih treh mesecev poročajo o najšibkejši neto napovedi zaposlovanja v obdobju zadnjih šestih let, prav tako delodajalci v proizvodnih panogah. V panogi trgovine na debelo in drobno je zaposlitveni utrip najšibkejši v zadnjih štirih letih, napovedi so se poslabšale tudi v panogi finančnih in poslovnih storitev, zavarovalništva in nepremičnin.

V primerjavi z enakim obdobjem lani so se zaposlitvene možnosti poslabšale v osmih od 10 v raziskavo vključenih gospodarskih panogah v državi. Najmočnejši upad je razviden iz napovedi delodajalcev v panogah proizvodnje ter finančnih in poslovnih storitev, zavarovalništva in nepremičnin. Močno so upadle tudi napovedi zaposlovanja v panogi trgovine na debelo in drobno.

Najbolj bo zaposloval SV Slovenije

Med regijami tokrat prihaja najmočnejši zaposlitveni utrip s severovzhoda Slovenije. Nekaj priložnosti za zaposlitev bodo iskalci zaposlitve deležni tudi v jugozahodni in v osrednji regiji. Najšibkejše pa so napovedi delodajalcev v jugovzhodni regiji, čeprav so še vedno pozitivne.

Po velikosti imajo najmočnejše zaposlitvene namere delodajalci v skupini velikih podjetij.

Pri Manpowerju so o zaposlitvenih namerah povprašali več kot 58.000 delodajalcev iz 43 držav. Od tega so iz 42 držav dobili odgovor, da bodo v obdobju od januarja do marca 2020 zaposlovali. O najboljših napovedih zaposlovanja so poročali delodajalci v Grčiji, na Japonskem, v Tajvanu, ZDA in Romuniji, najmanj pa bodo v začetku prihodnjega leta zaposlovali v Panami, Argentini, Kostariki, Italiji in Španiji.