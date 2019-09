Merklova si želi, da Evropska unija s Kitajsko podpiše nov sporazum o naložbah. Foto: AP

Ob tem je vsa kitajska podjetja pozvala, naj se odločijo za naložbe v Nemčijo, a kitajske partnerje ob tem posvarila, da v Berlinu "preverjajo naložbe v določene strateške panoge in najpomembnejšo infrastrukturo". Li pa je ob začetku poslovnega foruma zagotovil, da bo Kitajska še naprej postopno odpirala svoje gospodarstvo.

Merklova je ob začetku obiska v Pekingu izrazila tudi upanje v hitro rešitev trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko, saj po njenih besedah dolgotrajna trgovinska vojna med največjima svetovnima gospodarstvoma vpliva tudi na druge države.

Obe gospodarstvi v težavah

Nemško gospodarstvo je na robu recesije, saj je imelo v drugem četrtletju leta zaradi manjšega izvoza negativno rast. Kitajsko gospodarstvo medtem raste najpočasneje v zadnjih treh desetletjih, kar je posledica ameriških carin na več sto milijard dolarjev njihovega izvoza.

Merklova, ki jo na tridnevnem obisku na Kitajskem spremlja velika gospodarska delegacija, je izrazila tudi upanje, da bo naložbeni sporazum med Evropsko unijo in Kitajsko kmalu končan.

Kitajsko-nemški odnosi so trdni, in čeprav imata nekaj odprtih vprašanj, sta naredili napredek pri njihovem reševanju, je povedala nemška kanclerka.

Merklova na Kitajskem

Nemčija in EU sta v zadnjih letih zaostrila pogoje za tuje naložbe, zato iz Pekinga prihajajo očitki o protekcionizmu. Naložbeni sporazum bi odstranil nekatere ovire za vlagatelje, saj si ga želita tako evropska kot kitajska stran. Merklova si zato želi obrniti nov list v odnosih EU-ja s Kitajsko.

Sprejel jo bo tudi Ši Džinping

Merklova se bo udeležila tudi zasedanja kitajsko-nemškega gospodarskega svetovalnega odbora, ki združuje poslovne voditelje in politike. Zvečer jo bo na večerji gostil kitajski predsednik Ši Džinping. Nemška kanclerka bo v soboto obisk nadaljevala v Vuhanu, kjer se bo srečala z gospodarstveniki in študenti univerze Hvadžong.

Nemčija je na Kitajsko v prvi polovici leta 2019 izvozila za skoraj 100 milijard evrov dobrin.

Merklova bo v pogovorih s kitajskimi voditelji kot običajno načela tudi vprašanje človekovih pravic. Pred odhodom v Pekingu so jo voditelji protestnega gibanja v Hongkongu zaprosili za srečanje, a je njen tiskovni predstavnik Steffen Seibert dejal, da tega srečanja ni na urniku.