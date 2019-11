Pošta Slovenije prevzema koprsko logistično podjetje Intereuropa. Foto: BoBo

Vodenje družbe, ki je v postopku prodaje Pošti Slovenije, začasno prevzema dosedanji član uprave Marko Cegnar. Vodenje, ki ne sme trajati več kot eno leto, bo prevzel v torek. Nadzorniki so zaradi te kadrovske zamenjave imenovali tudi novega člana uprave. To je postal dosedanji nadzornik Matija Vojsk, ki mu bo članstvo v nadzornem svetu v obdobju dela v upravi mirovalo.

Do menjave sicer prihaja še pred zaključkom prodaje 72-odstotnega deleža koprskega logističnega podjetja Pošti Slovenije in nekaj več kot pol leta po tem, ko so nadzorniki Gortanu vodenje uprave podaljšali za dve leti.

Pošta namerava za omenjeni sveženj delnic Intereurope konzorciju prodajalcev, ki ga sestavljajo SID banka, NLB, NKBM, Gorenjska banka, SKB banka in Banka Intesa Sanpaolo ter s katerim je pogodbo o nakupu podpisala maja letos, plačati 1,45 evra na delnico, kar skupaj znese 28,75 milijona evrov.

Lani ustvarili 3,1 milijona čistega dobička

Tako izhaja iz septembra objavljene prevzemne namere, ki je sledila zeleni luči Agencije za trg vrednostnih papirjev omenjenemu poslu. Neuradno so sicer mediji poročali, da naj bi Pošta prevzela tudi okoli 60 milijonov evrov dolga Intereurope.

Intereuropa sicer po finančnem in poslovnem prestrukturiranju v preteklih letih posluje dobro. Na ravni skupine je v prvem polletju letos npr. po nerevidiranih podatkih ustvarila za 3,1 milijona evrov čistega dobička, kar je 14 odstotkov več kot v primerljivem obdobju lani in 25 odstotkov nad načrtovanim. Prihodki od prodaje so se glede na isto lansko obdobje okrepili za dva odstotka in se ustavili pri 80,6 milijona evrov.