Telekom Slovenije. Foto: RTV SLO/Ergyn Zjeci

Kot je dejala, možnosti, da bi z njo uspeli, skoraj ni. Bodo pa nadzorniki preverili, ali so kje v postopku nastale nepravilnosti, če se bo izkazalo, da so, bodo vložili odškodninske tožbe.

Kako je mogoče, da je revizorska hiša Ernest in Young, ki jo je najel Telekom, tretjinski delež Antenna TV oziroma Planet TV ocenila na pet milijonov, celotno podjetje pa na 17 milijonov evrov, ko pa je podjetje brez vrednosti, je le eno vprašanje, na katero nadzorniki pričakujejo odgovor.

Predsednica nadzornega sveta Telekoma Barbara Kürner Čad je dejala: "Zmotila nas je ocena Ernest in Younga zato, ker je bila ocenjena vrednost pred to cenitvijo in po tej cenitvi nič. Ernest in Young je ocenil vrednost na okoli 15 milijonov in zdaj, če bi bila ta cenitev nižja, bi bil tudi tukaj rezultat, ob najslabši mogoči varianti, nekoliko nižji."

Vprašanje je tudi, zakaj je uprava pod vodstvom Rudolfa Skobeta najela švicarsko odvetniško družbo Umbricht, ta pa nato podizvajalca ekonomista Aleša Ahčana in Evropski center za reševanje sporov. Če bodo ugotovljene nepravilnosti, sledi, kot je dejala Barbara Kürner Čad, sprožitev odškodninskih, kazenskih in drugih postopkov.

In kaj bo s Planetom? Kot kaže, se mu tudi nova uprava ne bo odpovedala. Prva nadzornica je dejala, da je stečaj najslabša možnost za Telekom Slovenije. Vsekakor pa je bil sklep nadzornega sveta, da dodatno financiranje družbe Antenna ne pride več v poštev.

Rudolf Skobe medtem ostaja v Telekomu, s plačo predsednika uprave in predvideno odpravnino šestih plač. Barba Kürner Čad ob tem pravi: "Odstop od sporazuma ni mogoč. Sporazum pa se v določenih okoliščinah lahko tudi spremeni. Če bodo nastopile takšne okoliščine, bo lahko prišlo tudi do spremembe."

Delnica Telekoma medtem vztrajno pada, v desetih dneh je izgubila osem evrov ali dobrih 12 odstotkov.