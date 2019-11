Foto: MMC RTV SLO

Kot so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Telekoma Slovenije, so 31. oktobra prejeli zavezujočo odločitev arbitražnega sodišča Mednarodne trgovinske zbornice (ICC).

Grki visoko ocenili družbo, Telekom občutno manj

Telekom je imel z grško družbo Antenna Group sklenjeno pogodbo, po kateri mora od Grkov kupiti njihov delež, to je tretjino v skupni družbi Antenna TV, ki izdaja Planet TV. Ko je Antenna Group želela izstopiti iz lastništva, se s Telekomom nista mogla dogovoriti o znesku plačila za približno tretjinski delež.

Grki so hoteli leta 2017 ta delež prodati Telekomu za 17,5 milijona evrov. Kar je za Telekom absolutno previsoko vrednotenje. To bi namreč pomenilo, da je celotna družba Planet TV vredna 53 milijonov, pojasnjuje novinarka Radia Slovenija Maja Derčar.

Po pisanju Financ so Grki družbo, ki je imela konec leta 2018 nekaj manj kot 12 milijonov evrov negativnega kapitala, cenili na 88 milijonov evrov, Telekom pa na 17 milijonov evrov. "Skladno z medsebojno pogodbo sta bili pripravljeni cenitvi družbe tako od Telekoma kot od Antenne Slovenia. Ker je bila razlika v ceni velika, smo v Telekomu cenitvi ugovarjali, ker se strankama ni uspelo dogovoriti glede primerne vrednosti tretjinskega deleža, je drugi družbenik vložil zahtevo za arbitražo s sedežem v Ženevi," so potrdili tudi pri Telekomu Slovenije.

Sodba je zavezujoča

Sodišče je razsodilo v prid Grkom, Telekom pa bo moral plačati še pravne storitve. Družbo je pred arbitražnim razsodiščem zastopala švicarska odvetniška pisarna Umbricht. "Stroški zastopanja in ekonomskih ter pravnih strokovnjakov, ki jih je angažirala odvetniška pisarna, so znašali 1,2 milijona evrov, taksa za arbitražo 200.000 evrov, skupni stroški nasprotne stranke 1,1 milijona evrov, zamudne obresti do danes pa 2,8 milijona evrov," so dodali pri Telekomu.

Na koncu bodo torej za vse plačali več kot 20 milijonov evrov, kar je dve tretjini dobička, ob tem poudarja Maja Derčar.

Mali delničarji zahtevajo odgovore

Telekom Slovenije in Antenna Group sta skupno družbo, ki je upravljala televizijski program Planet TV, ki ga je leta 2012 začelo izdajati Telekomovo hčerinsko podjetje TSmedia, ustanovila februarja 2013. Konec leta 2016 je Telekom delež v tej družbi s prevzemom deleža od TSmedie in dokapitalizacijo povečal na 66 odstotkov.

Telekom je torej v Planet TV, ki ima vsako leto večmilijonsko izgubo, vložil že 70 milijonov evrov.

V Društvu Mali delničarji Slovenije so zato od uprave Telekoma javno zahtevali, naj delničarjem odgovori na vprašanja o tem, kdo so odgovorne osebe v tej zgodbi.

Pri tem ne smemo pozabiti, da je Telekom v državni lasti. Država je imela konec septembra v njem 62,54-odstotni delež, Slovenski državni holding 4,25-odstotnega. Kapitalska družba je v družbi obvladovala 5,59 odstotka delnic, individualni domači in tuji delničarji 13,36 odstotka delnic, domače finančne družbe in skladi 4,11 odstotka, tuje pravne osebe 5,94 odstotka in domače pravne osebe 3,75 odstotka.