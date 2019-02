Med ukrepi v načelnem dogovoru sta tudi uskladitev plač in izboljšanje pogojev na delovnih mestih. Foto: BoBo

Zadnji dnevi pogajanj pred stavko, ki je napovedana za 19. februar, so prinesli zbližanje stališč med reprezentativnima sindikatoma na Pošti in Pošto Slovenije. Načelni dogovor, ki so ga sklenili s Pošto Slovenije, bodo sindikati zdaj preučili, če bosta sindikata dogovor potrdila, bo to pomenilo tudi preklic stavke, kar pomeni, da bo "poštni promet potekal nemoteno, kar je še posebej pomembno za naše stranke oziroma uporabnike poštnih storitev", so ob tem sporočili s Pošte.

Podrobnosti dogovora naj bi bile znane v ponedeljek, ko naj bi bil dokončno podpisan sporazum med sindikatoma in delodajalcem. Po naših neuradnih informacijah pa naj bi dogovor vseboval zavezo Pošte Slovenije, da bodo pripravili ukrepe na področju varnosti in zdravja pri delu, ergonomske ureditve delovnih mest in revizijo izjave o varnosti z oceno tveganja, to naj bi potekalo v sodelovanju z obema sindikatoma.

Dvig regresa, izplačevanje nadur ...

Prav tako naj bi dogovor naslavljal že dalj časa perečo problematiko kadrovskega pomanjkanja na Pošti Slovenije in zavezo o povečanju števila zaposlenih, kar bo razbremenilo preostale zaposlene, ki zaradi kadrovskega pomanjkanja delajo bistveno več. Prav tako so sindikatom prisluhnili pri nadurnem delu in načinu obračunavanja nadurnega dela, tako naj bi bile nadure, ki nastanejo kot posledica izrednih situacij, kot je odsotnost drugih delavcev, obračunane in izplačane še istega meseca.

Glede sindikalnih zahtev, ki se nanašajo na prihodke in nagrade, so po naših informacijah dosegli povišanje regresa že v letošnjem letu, dogovor glede nagrad za mentorstvo, uskladitev plač glede na rast cen življenjskih potrebščin v prihodnjih treh letih. Prav tako so dosegli dogovor glede izplačila nadur, ki je zaradi že omenjenega kadrovskega pomanjkanja ena izmed bolj perečih zahtev obeh sindikatov.

V obeh reprezentativnih sindikatih bodo čistopis dogovora med koncem tedna preučili in sprejeli odločitev o podpisu dogovora, ki bi obenem pomenil tudi preklic stavke.

Karierni sejmi v Srbiji in BiH-u

Medtem v Pošti Slovenije pospešeno iščejo nove sodelavce tudi v tujini. Tako so se pred kratkim predstavljali na sejmu zaposlitev v Beogradu, Pošta Slovenije pa naj bi bila navzoča tudi na sejmu zaposlitev v Banjaluki prihodnji mesec, kjer oglašujejo prosta delovna mesta na delovnem mestu pismonoše. Tokrat je glede na pretekle izkušnje zahtevano tudi osnovno znanje slovenskega jezika.