2TDK bo najprej preverjal usposobljenost ponudnikov, v drugi fazi pa se bo z njimi pogajal še o ceni. Foto: Radio Koper

Razpis je razdeljen na dva dela. Prvi del zadeva traso od Divače do Črnega Kala, drugi pa traso od Črnega Kala do Kopra. Družba 2TDK bo z objavljenim razpisom najprej preverila usposobljenost ponudnikov za gradnjo, šele nato bodo izbrana gradbena podjetja lahko konkurirala s ceno. Razpis je objavljen v slovenskem jeziku, pri 2TDK-ju pa pričakujejo, da se bodo slovenska podjetja povezala s tujimi.

Zakaj dva razpisa?

Po pojasnilih člana uprave 2TDK-ja Marka Brezigarja je razpis na dva dela razdeljen iz več razlogov, glavna pa sta različna geološka struktura in cena. "Na prvem delu (od Divače do Črnega Kala) gradimo v krasu, na drugem (od Črnega Kala do Kopra) v flišu. Že to samo po sebi kliče, da se projekt razdeli na dva dela," je poudaril. Hkrati pa mednarodne študije po Brezigarjevih besedah govorijo o tem, da če se projekt razdeli na dva dela, je konkurenca večja in je s tem projekt lahko cenejši.

Poleg razdelitve glavnih del so se na 2TDK-ju odločili, da bodo razpisa izvedli dvofazno. Najprej bodo ugotavljali kompetence gradbenih podjetij, v drugi fazi pa se bodo pogovarjali še o ceni, je pojasnil generalni direktor 2TDK-ja Dušan Zorko. "Veliko časa smo posvetili temu, kako se lotiti razpisov, ko smo preverjali prakso v svetu in prakso, ki se znova uveljavlja tudi v Sloveniji, smo prišli do tega, da je dvofazni postopek najboljši," je poudaril Zorko.

Rok za prijavo na razpis je 20. december

Prepričan je tudi, da je način, na katerega sta pripravljena razpisa, zmagovita kombinacija, da se lahko v projekt vključita tako slovenska kot tuja gradbena operativa. Kot je ponovil Zorko, sta razpisa pripravljena tako, da jih vsaka slovenska gradbena podjetja "z neko strokovnostjo iz tujine" lahko izpolnijo. Rok za odpiranje prijav je 20. december, nato bo 2TDK v 90 dneh sprejel odločitev.

Pogodbe z izvajalci bi lahko po Brezigarjevi oceni podpisali v drugi polovici prihodnjega leta, nato bi dela lahko stekla, a le, če bo vse potekalo normalno in ne bo preveč pritožb. Med največjimi gradbenimi dosežki projekta je Brezigar poudaril 37 kilometrov predorov, kar je več, kot je jih je bilo zgrajenih na celotnem slovenskem avtocestnem omrežju do zdaj.

2TDK pa medtem še čaka na odločitev državne revizijske komisije glede razpisa za Glinščico. "Upamo, da bo v čim krajšem roku, mi jo bomo spoštovali v vsakem primeru," je poudaril, ob tem pa dodal, da neuspeli razpis za zdaj še ne predstavlja ovire za zastavljeno časovnico projekta.