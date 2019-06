Vlada se je do zdaj pripravljala na umik iz Abanke. Foto: BoBo

"Zlasti ne vprašljivim skladom. Prakse tedanje Evropske komisije so bile močno nenavadne," je predsednik vlade Marjan Šarec objavil na družbenem omrežju Twitter.

V Slovenskem državnem holdingu (SDH) so za Slovensko tiskovno agencijo navedli, da se na premierjeve besede še ne nameravajo odzivati. Za odziv je agencija zaprosila tudi Evropsko komisijo.

Glede na včeraj videno v oddaji o sanaciji bank, bi moral SDH krepko razmisliti o nadaljevanju prodaje ABANKE. Zlasti ne vprašljivim skladom. Prakse tedanje EK so bile močno nenavadne. — Marjan Šarec (@sarecmarjan) 07. junij 2019

Mediji so v zadnjih dneh objavili več informacij o ovadbi zoper nekdanje člane sveta Banke Slovenije, ki so decembra 2013 podpisali odločbo o sanaciji bank. Iz nje izhaja, da jim Nacionalni preiskovalni urad očita zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, s čimer naj bi NLB-ju pridobili protipravno premoženjsko korist v skupnem znesku 277,38 milijona evrov.

O tem so v četrtek na Televiziji Slovenija pripravili tudi posebno oddajo, zdaj pa je Portal plus ovadbo tudi v celoti objavil.

"Glede na včeraj videno v oddaji o sanaciji bank, bi moral SDH krepko razmisliti o nadaljevanju prodaje Abanke," je na družbenem omrežju zapisal premier.

Rok za prodajo Abanke, ki ji ga je postavila Evropska komisija v zameno za odobritev državne pomoči, se bo konec meseca iztekel. "Ne bi rad špekuliral, kaj se bo zgodilo, je pa stvar za zdaj takšna, da lahko Evropska komisija banko proda tudi sama, če je mi ne bi," je o tem v sredo dejal Šarec in spomnil, da "sam ni bil navdušen niti nad prodajo NLB-ja", za katerega so veljale iste zaveze. "To so zaveze iz preteklosti, ki nas lovijo. Počasi bi rad prišel v obdobje, ko se bomo lotevali zadev, ki niso povzročene od drugih, in da bomo lahko prešli naprej, v neki razvoj," je poudaril premier.

Uradnih informacij o prodaji Abanke sicer ni. "Postopki glede prodaje Abanke, ki jih vodi SDH v sodelovanju s pravnim in finančnim svetovalcem, so v teku in potekajo skladno s postavljeno časovnico," so pred kratkim zatrdili na ministrstvu za finance. Neuradno naj bi ponudbe oddali Nova KBM z njenim lastnikom skladom Apollo, madžarski OTP, ki je v procesu nakupa SKB banke od francoske skupine Societe Generale, in srbska AIK banka, ki je prevzela Gorenjsko banko.

Kot so pred kratkim neuradno pisale Finance, v SDH-ju od zainteresiranih kupcev 12. junija pričakujejo usklajene pogodbe o nakupu s končnimi ponudbami. Odpiranje ponudb in odločitev o izboru kupca sta predvidena za 17. junij, ko bodo zasedali nadzorniki SDH-ja.