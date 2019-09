V vmesnem času so izvajali popravljalna dela. . Foto: BoBo

Šesti blok so zaradi odpravljanja težave pri praznjenju pepela ustavili 17. avgusta. Takrat so v Tešu napovedali, da predvidoma ne bo obratoval dva tedna, v tem času pa bodo izvedli še nekatere preglede in čiščenja. Za oskrbo z elektriko in toploto je medtem skrbel peti blok termoelektrarne.

Vendar jim pa del v predvidenem 14-dnevnem obdobju ni uspelo končati, zato je šesti blok ostal ugasnjen vse do ponedeljka zjutraj.

Tokratna ustavitev šestega bloka, ki je začel poskusno delovati junija 2015, je bila druga letos. Od 23. aprila do 6. maja letos so namreč potekala načrtovana vzdrževalna dela.

Lani šesti blok približno dva meseca ni obratoval zaradi garancijskih del, rednega remonta in ob koncu leta tudi požara. V preostalih desetih mesecih pa je blok proizvedel 3753 gigavatnih ur električne energije, kar je predstavljalo 33,5-odstotni delež celotne slovenske proizvodnje elektrike.