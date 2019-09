Adria Airways. Foto: BoBo

Na agenicji so po besedah direktorja Roka Marolta povabili na pogovor odgovone osebe v Adrii. "Na sestanku se bodo izjasnili o nekaterih dejstvih. Vsa dejstva bomo nato preučili in sprejeli eno od štirih možnih odločitev: da se ne zgodi nič, da se začasno odvzame licenco, da se jo odvzame trajno ali da se izda začasno licenco," je pojasnil.

Zakonski rok za izdajo odločitve je tri mesece, a bo postopek pri Adrii hitrejši. "Glede na to, da Adrio že precej dolgo podrobno spremljamo, njeno revidirano letno poročilo za nas ni bilo veliko presenečenje. Tako ocenjujemo, da bomo odločitev sprejeli do konca oktobra in takrat tudi izdali odločbo," je povedal Marolt.

Tarča: Kdo je zavozil Adrio Airways

V Adrii medtem poudarjajo, da gre za postopek rednega stalnega nadzora s strani agencije, in ne za postopek odvzema operativne licence. Zatrjujejo, da izpolnjujejo vse pogoje za doseganje visokih standardov varnosti v zračnem prometu, kar dokazujejo tudi z več certifikati, "med drugim z zelo zahtevnim CARA certifikatom, ki ga poleg Adrie Airways poseduje le še omejeno število letalskih prevoznikov v Evropi".

Denarne težave in pritožbe potnikov

A Agencija za civilno letalstvo med drugim nadzoruje finančno ustreznost letalskih družb, saj je s solventnostjo povezana tudi izdaja licence za letenje. Letalski prevozniki morajo bilanco lokalni agenciji za civilno letalstvo oddati v šestih mesecih po koncu poslovnega leta - v Sloveniji torej do 31. avgusta. Agencija je ta rok Adrii Airways podaljšala. Hkrati pa je to poročilo po navedbah časnika Finance razkrilo, da je imela družba že konec prejšnjega leta več kot 10 milijonov evrov negativnega kapitala.

Prav tako je agencija seznanjena s pritožbami potnikov, ki jih ti vložijo v primerih, ko prevoznik, ki je letel iz Slovenije, v zakonskem roku ni izplačal odškodnin. "Agencija za vsako pritožbo ugotavlja, ali je upravičena oz. ali bi moral prevoznik izplačati odškodnino. Če bi jo moral, pa je ni, ga kaznujemo, nismo pa pristojni za izplačila odškodnin potnikom," je pojasnil Marolt.

Zaradi Adrie so letos prejeli okoli 220 prijav, kar je po njegovih besedah približno toliko kot v enakem obdobju lani, a za 50 do 70 odstotkov več kot v tem obdobju leta 2017. Vseh pritožb je bilo letos okoli 350.