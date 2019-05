Panasonic je japonsko podjetje, a bo sledilo ameriškim ukrepom proti Huaweiu. Foto: Reuters

Iz Panasonica so sporočili, da ne bodo več kupovali komponent od kitajskega podjetja. Predtem se je za podoben korak odločilo tudi japonsko računalniško podjetje Toshiba, japonski in britanski mobilni operaterji pa bodo zadržali prodajo novih Huaweievih telefonov.

"Pretrgali smo vse poslovne transakcije s Huaweiem in z njegovimi 68 družbami iz skupine, za katere velja ameriška prepoved," je sporočil predstavnik Panasonica Joe Flynn. Panasonic sicer od tega kitajskega tehnološkega velikana po njegovih besedah kupuje elektronske dele, po drugi strani pa Panasonic v ZDA zanje izdeluje komponente.

Predstavniki Huaweija se na to odločitev še niso odzvali, je pa kitajski zunanji minister Vang Ji poudaril, da se bo Peking "do konca" bojeval v trgovinski vojni z Washingtonom.

Drugi in tretji največji japonski ponudnik mobilnih storitev, KDDI in SoftBank, pa sta v sredo sporočila, da bosta zadržala prodajo novih Huaweievih pametnih telefonov, da bi pridobila čas za proučitev nastalega položaja in posledic ameriške prepovedi sodelovanja s kitajskim velikanom.

Trump napovedal "vojno" Huaweiu

Ameriški predsednik Donald Trump je pred dnevi podpisal izvršni ukaz o prepovedi poslovanja s tujimi telekomunikacijskimi podjetji, ki predstavljajo tveganje za nacionalno varnost ZDA, ta ukrep pa je uperjen predvsem proti omenjenemu kitajskemu telekomunikacijskemu velikanu.

Sledila je še odločitev ameriškega tehnološkega velikana Google, ki je Huaweiu ustavil prenos strojne in programske opreme ter tehničnih storitev. Vmes so se sicer v ZDA odločili, da uresničitev ukrepa proti Huaweiju preložijo za 90 dni, a njegove posledice je že čutiti po svetu.