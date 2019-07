Foto: BoBo

V Gorenju so v okviru reorganizacije poslovnih procesov sprva predvideli, da bo v matični družbi v Velenju presežnih delavcev 270, pozneje se je ta številka znižala na 104, zdaj je presežnih 86 delavcev. Od teh je 71 takšnih, za katere ne morejo uveljavljati mehkih načinov zmanjševanja števila zaposlenih, povezanih z bližajočim se upokojevanjem.

Odpovedi pogodb je vodstvo Gorenja tistim, ki so bili v službi, vročilo danes, ostali jih bodo prejeli po pošti. Nekaj delavcev je namreč na čakanju, bolniški odsotnosti ali dopustih, so povedali v Gorenju. V postopkih, ki tečejo že dlje časa, je sicer Gorenje nove pogodbe zaradi sprememb v organizaciji, nazivih ali opisih delovnih mest ponudilo 1393 zaposlenim v režiji. Pri tem so ti zaposleni ohranili obstoječe plače in druge pravice.

Predsednik konference Skei Gorenje Žan Zeba je povedal, da so se danes nekateri presežni delavci, ki so njihovi člani, po prejemu odpovedi obrnili nanje po nasvete, a točne številke o tem, koliko od teh delavcev bo sprejelo nove pogodbe za slabše delo in koliko ne, še nima. Za tiste, ki novih pogodb ne bodo sprejeli, velja odpoved pogodb o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, s tem pa so upravičeni do odpravnin in ostalih pripadajočih pravic, teči jim bo začel odpovedni rok, izkoristiti morajo tudi dopust.

Na seznamu presežnih delavcev so zaposleni na režijskih službah, ki so vezane na proizvodnjo, kot so skladiščniki, blagovni manipulanti in kontrolorji kakovosti, je pojasnil Zeba, ki je prepričan, da je tudi zaradi odziva in aktivnosti sindikata končna številka presežnih delavcev nižja od prvih napovedi.

V Gorenju, ki je od lani v lasti kitajske korporacije Hisense, so sicer že pred časom poudarili, da želijo z reorganizacijo zagotoviti razmere za dolgoročno rast in razvoj ter da reorganizacija in optimizacija poslovanja ne bosta omejeni le na matično podjetje, temveč bodo vanju vključene tudi vse hčerinske družbe ter poslovne enote v tujini.

V velenjskem Gorenju je sicer danes zadnji delovni dan pred tritedenskim kolektivnim dopustom.