Napoved novega kitajskega lastnika Gorenja, da bo zaradi reorganizacije družbe brez dela ostalo 270 ljudi, 1.450 pa jih bo po odpustu dobilo nove pogodbe o zaposlitvi, še vedno odmeva. V sindikatu delavcev kljub nadaljevanju pogovorov z vodstvom ne vedo, koga bodo odpustili, prav tako jih skrbi, kaj bodo delavcem prinesle nove pogodbe.

Odpuščanje v Gorenju

Zakaj odpuščajo, če v Velenju odpirajo novo tovarno, v Bosni pa iščejo nove delavce? Novi glavni direktor Gorenja je v pogovoru za Tednik razkril, da se reorganizacija nanaša predvsem na t. i. bele ovratnike – zaposlene v logistiki, načrtovanju ipd. Strah je po njegovih besedah neutemeljen, saj da bo 1.450 delavcev dobilo pogodbe za enakovredna delovna mesta, ki jim bodo spremenili naziv in nekatere odgovornosti. Nižanja plač ne bo.

Pričakuje, da bodo odpustili manj kot 270 ljudi, prizadevajo si, da bi večino odpuščanj izpeljali na mehak način, z upokojevanjem. Poudarja, da je reorganizacija potrebna za učinkovitejše poslovanje.

Foto: Televizija Slovenija

Po načrtih Hisensa bo Gorenje postalo razvojni, proizvodni in prodajni center za celotni evropski trg. V Velenju sicer načrtujejo novo tovarno televizorjev – naložba bo v prvi fazi stala 25 milijonov evrov, do konca prihodnjega leta naj bi se zaposlilo več kot 300 ljudi, do leta 2023 pa tisoč. Ob tem pa se Kitajcem obeta državna pomoč v vrednosti okoli 20 odstotkov naložbe.