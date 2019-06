Foto: BoBo

Kot je za Slovensko tiskovno agencijo po zborih povedal predsednik sindikata Skei Gorenje Žan Zeba, je bilo med pogovori čutiti, da ima nova uprava Gorenja podporo zaposlenih.

Zeba je dejal tudi, da bo uprava za 104 presežne delavce, med katerimi je največ varnostnikov, skušala znotraj Gorenja poiskati primerna delovna mesta. Prav tako jim je vodstvo podjetja pojasnilo, da si prizadeva za čimprejšnjo gradnjo nove tovarne televizijskih aparatov, v kateri bo zaposlilo 1000 delavcev. V prvi fazi načrtujejo proizvodnjo dva milijona televizijskih aparatov letno, potem pa bodo proizvodnjo podvojili.

Uprava Gorenja je delavcem obljubila tudi, da bo na lokaciji v Velenju ohranila obrate kuhalnih aparatov, pralnih strojev in pomivalnih strojev, vendar z izboljšano kakovostjo izdelkov in boljšo organizacijo proizvodnje.

Gorenje bo zaposlenim 21. junija izplačalo 890 evrov neto regresa, kar je 200 evrov več kot lani. To sicer predstavlja minimalni s kolektivno pogodbo določeni znesek. Upravi Gorenja in sindikatu namreč ni uspelo skleniti dogovora o višini letošnjega regresa, zato je družba ravnala skladno z veljavno zakonodajo in kolektivno pogodbo dejavnosti.

Sindikat Skei Gorenje je od uprave družbe prejšnji teden prejel predlog programa razreševanja 1481 presežnih delavcev. Nove pogodbe o zaposlitvi bo prejelo 1377 delavcev, preostalim 104 presežnim delavcem pa novih pogodb ne bodo ponudili oz. jim bodo poiskali nove zaposlitve. Sprva je bil govor o številki 270.

Sindikat je vse svoje člane pozval, da se v primeru kakršnih koli vprašanj obrnejo na sindikalne zaupnike. Skrbi pa jih, da je to šele prvi korak in da se napovedujejo dodatna odpuščanja, kar je popolnoma v nasprotju z optimističnimi napovedmi o dodatnem zaposlovanju in širitvi proizvodnje.

Znano je sicer, da v Gorenju ne načrtujejo zniževanja števila zaposlenih na proizvodnih linijah, prav tako naj ne bi odpuščali zaposlenih v podpornih službah. V družbi poudarjajo, da želijo z reorganizacijo zagotoviti razmere za dolgoročno rast in razvoj ter da reorganizacija in optimizacija poslovanja ne bosta omejeni le na matično podjetje, temveč bodo vanju vključene tudi vse hčerinske družbe in poslovne enote v tujini.