Todorić in ostali obtoženi so po mnenju tožilstva Agrokor oškodovali za 1,25 milijona evrov. Foto: Reuters

Na ta način naj bi Agrokor oškodovali za 1,25 milijona evrov, je v ponedeljek objavilo tožilstvo. Med obtoženimi je tudi neimenovana avstrijska državljanka.

Tožilstvo v sporočilu za javnost ne navaja imen obtoženih, ampak samo njihove funkcije in letnice rojstva. Vendar pa je na podlagi teh informacij možno ugotoviti, da gre za Todorića in dva njegova sodelavca. O identitetah obtoženih hrvaških državljanov so poročali tudi hrvaški mediji, medtem ko je avstrijska državljanka omenjena kot solastnica švicarske družbe.

Tožilstvo naj bi po pisanju medijev tako poleg Todorića obtožnico vložilo še proti nekdanjemu finančnemu direktorju Agrokorja Anteju Huljevu, ki je prav tako solastnik švicarske družbe. Bremeni ju, da sta zlorabila svoj položaj v koncernu, ker sta omogočila plačilo 1,25 milijona evrov švicarski družbi za svetovalne storitve, čeprav sta vedela, da jih Agrokor ne bo deležen.

Avstrijska državljanka je medtem pomagala prvo- in drugoobtoženemu pri izdajanju računa v imenu družbe za domnevno opravljene svetovalne storitve, so objavili na spletni strani tožilstva.

Kot so dodali, četrtoobtoženo, ki je bila članica uprave Agrokorja, bremenijo, da je spodbujala in pomagala pri zlorabi zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Po ugotovitvah medijev naj bi šlo za nekdanjo izvršno podpredsednico koncerna za poslovanje in poslovni razvoj Piruško Canjuga.

Skladu prodajali nepremičnine, ki so jih nato najemali

Gre za eno od smeri preiskav o kaznivih dejanjih v Agrokorju, ki temelji na preiskavi o pogodbah o prodaji in vnovičnem najemu, ki jih je Agrokor podpisoval z ameriškim nepremičninskim skladom W.P. Carey. Agrokor je ameriškem skladu prodajal svoje nepremičnine, obenem pa je z njimi podpisal pogodbe o dolgoročnem najemu teh nepremičnin. Na ta način naj bi se izognili klasičnim bančnim posojilom in tako lahko prikazali manjšo zadolženost v finančnih poročilih, je poročal Jutarnji list na svoji spletni strani.

Za tožilstvo naj ne bi bile sporne pogodbe z ameriškim skladom, temveč domnevno posredovanje in svetovanje švicarske družbe pri teh poslih. Kot še spominja zagrebški časnik, so preiskovalci ugotovili, da so denar nakazali na račun neke offshore družbe v Švici ter da so bile fiktivne pogodbe o plačanih svetovalnih storitvah kritje za črpanje denarja iz Agrokorja.

Proti Todoriću, njegovima sinovoma in več nekdanjim sodelavcem od leta 2017 potekajo preiskave zaradi finančnih malverzacij v Agrokorju, s katerimi naj bi oškodovali koncern za več kot 135 milijonov evrov. Todorić se brani s prostosti, potem ko je konec 2018 plačal 7,5 milijona kun (nekaj več kot milijon evrov) varščine.

Zagrebško tožilstvo je medtem prejšnji teden vložilo tudi 13 obtožnic proti 29 hrvaškim državljanom zaradi očitkov o ponarejanju uradnih in poslovnih dokumentov pri poslovanju z Agrokorjem. Gre za prve obtožnice zaradi suma kaznivih dejanj v družbi, ki je pozneje spremenila ime v Fortenova. Šlo naj bi za afero s podpisovanjem menic.