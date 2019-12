Agrokor se je pritožil na začasen odvzem Mercatorjevih delnic. Foto: BoBo

Rok za rešitev pritožbe, ki je instrukcijski, se bo iztekel 1. januarja ob 8. uri, so pojasnili na ljubljanskem okrajnem sodišču.

Agencija za varstvo konkurence (AVK) je sklep o začasnem odvzemu Mercatorjevih delnic sprejela 16. decembra zaradi zavarovanja izvršitve odločbe o prekršku, s katero mu je zaradi domnevno storjenega prekrška pri prevzemu polnilnice vode Costella odmerila globo v znesku 53,9 milijona evrov.

Agrokor je pritožbo na sklep vložil 24. decembra. "Sklep o odvzemu delnic je protiustaven, arbitraren in nezakonit," so presodili v Agrokorju, kjer so načrtovali prenos lastništva Mercatorja na novo zdravo jedro Fortenovo. AVK je pritožbo oddelku za prekrške Okrajnega sodišča v Ljubljani posredovala v petek.

Z odvzemom delnic se je zaustavil prenos lastništva Mercatorja iz Agrokorja na Fortenovo. Foto: BoBo

To sodišče odloča tudi o Agrokorjevi zahtevi za pravno varstvo zoper odločbo o prekršku. Kot so pretekli teden povedali na sodišču, so zadevo dobili v reševanje sredi decembra, glede na njeno naravo pa ta ne bo in ne more biti rešena v nekaj dneh.

Pritožba tudi na davčno izvršbo

V Agrokorju so napovedali, da bodo vložili pritožbo tudi na sklep o davčni izvršbi, s katerim je Finančna uprava RS na delnicah Mercatorja vpisala prepoved razpolaganja. Menijo namreč, da je tudi ta sklep nezakonit.

Z začasnim odvzemom Mercatorjevih delnic so načrti za prenos lastništva Mercatorja z Agrokorja na Fortenovo začasno zaustavljeni. Hrvaška stran je potezo AVK označila za vmešavanje države z namenom izpogajanja boljšega položaja slovenskim dobaviteljem, slovenska stran to zanika.

Vodstvo Agrokorja in Fortenove, naslednice zdravega jedra propadlega Agrokorja, je o tem obvestilo veleposlaništva držav, iz katerih so njihovi lastniki in vlagatelji, ter podpredsednico Evropske komisije in evropsko komisarko za konkurenco Margretho Vestager, direktorja direktorata za konkurenco Evropske komisije Cecilia Madera Villareja ter vodilne v organih za konkurenco držav EU.