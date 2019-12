Agrokor je bil kaznovan zaradi nepravilnosti pri prevzemu Costelle. Foto: Reuters

Izredni upravitelj Agrokorja Fabris Peruško je pismo naslovil na podpredsednico Evropske komisije in evropsko komisarko za konkurenco Margretho Vestager, direktorja direktorata za konkurenco Evropske komisije Cecilia Madera Villareja in vodilne v organih za konkurenco vseh držav članic EU-ja in članic Evropske mreže organov za varstvo konkurence. V njem jih obvešča o nedavnih postopkih AVK-ja glede prenosa Mercatorja z Agrokorja na Fortenovo, ki so v nasprotju s pravom in prakso EU-ja in Slovenije, so sporočili iz Agrokorja.

AVK je sklep o začasnem odvzemu Mercatorjevih delnic sprejel 16. decembra zaradi zavarovanja za plačilo globe 53,9 milijona evrov, ki jo je Agrokorju naložil zaradi prevzema kostelske polnilnice vode Costella. Agrokor je pritožbo vložil 24. decembra, vendar jo je AVK oddelku za prekrške Okrajnega sodišča v Ljubljani posredoval šele danes. Sodišče bo tako o pritožbi lahko začelo odločati naprej v ponedeljek, 30. decembra, za odločitev pa ima na voljo 48 ur, so opozorili v Agrokorju.

Peruško v omenjenem pismu predstavlja poslovne rezultate Agrokorja in Mercatorja, opisuje lastninsko povezavo in navaja, da se je nad Agrokorjem aprila 2017 začel postopek izredne uprave, v okviru katerega se načrtuje prenos poslovnega deleža Mercatorja na skupino Fortenova.

Ob tem je zapisal: "Medtem se zdi, da želi slovenska vlada iz nacionalnih političnih razlogov preprečiti ta prenos in namesto tega poskrbeti, da se 69,6-odstotni delež prenese na neko tretjo osebo." S tem ciljem je AVK septembra po njegovem mnenju tudi izrekel kazen Agrokorju zaradi neprijavljenega prevzema Costelle, ki je bil izveden že leta 2016, ko je družbo upravljal Ivica Todorić.

"Agencija je izkoristila to kazen kot izgovor za zaseg 69,6-odstotnega deleža Mercatorja, da bi lahko preprečila njegov prenos na skupino Fortenova. Ti postopki so v nasprotju s slovensko nacionalno zakonodajo in prakso kot tudi s pravom in prakso EU-ja ter pomenijo kršitev mednarodnega prava," je še poudaril Peruško.