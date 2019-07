Švicarska komisija za nadzor finančnih trgov Finma je medtem že napovedala, da bo budno bdela nad nadzorom, ki naj bi ga izvajalo Združenje Libra s sedežem v Ženevi. Foto: Reuters

"Če bi bilo to pred nekaj leti, bi Facebook verjetno zgolj razkril novost in jo skušal uveljaviti samostojno," je v sredo dejal Mark Zuckerberg. Dandanes pa se po njegovih besedah zavedajo, da gre za občutljivo področje, zato zbirajo odzive in ideje, da bi izbrali najboljšo pot, poroča AFP. V zvezi z libro namreč vlada zaskrbljenost, da bi lahko zaradi razrahljanega nadzora prinesla nenačrtovane negativne posledice.

Toda Zuckerberg vztraja, da je Facebook digitalno valuto pred nekaj več kot mesecem dni podrobno predstavil prav zato, da bi prišlo do dialoga in soočenja mnenj na to temo. "Trudimo se zagotoviti varen, stabilen in dobro reguliran produkt. To je bila vedno naša strategija in na ta način bomo nadaljevali," je zagotovil. "Gotovo pa je, da bomo lansirali libro," je bil odločen Zuckerberg.

Tveganje za stabilnost mednarodnega monetarnega sistema?

O libri so na zasedanju v Franciji minuli teden spregovorili tudi finančni ministri skupine najbolj razvitih svetovnih gospodarstev G7. Strinjali so se, da tovrstne digitalne valute predstavljajo tveganje za stabilnost mednarodnega monetarnega sistema in da čas za njihovo implementacijo ni primeren.

Skupina G7 je analizo libre in drugih kriptovalut zaupala posebni skupini strokovnjakov, na čelu katere je sedel Benoit Coeure iz Evropske centralne banke. Ta je ugotovila, da morajo biti kriptovalute strogo nadzorovane in regulirane, sicer bi lahko destabilizirale globalno gospodarstvo. Tveganje predstavlja tudi njihova potencialna raba za financiranje terorizma, odpirajo se vprašanja varovanja zasebnosti uporabnikov, odpornosti na kibernetske napade, poštene konkurence ter spoštovanja davčne zakonodaje, navaja prvo poročilo.

Kljub temu naj bi bila Libra po načrtih v uporabi že prihodnje leto. Varčevanje, transakcije in nakupi z njo pa naj bi bili tako preprosti, kot je pošiljanje sporočil. Lansiral jo bo konzorcij, v katerem so poleg Facebooka tudi podjetja kot npr. Mastercard, Visa, PayPal in Uber. Facebook medtem že vzpostavlja svojo denarnico za novo valuto imenovano Calibra.

Predstavitveni video nove digitalne valute libra: