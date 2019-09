Eva je zmagala s skladbo Šesti čut. Foto: Televizija Slovenija/Marjan Pregl

Tekmovalno obleko je skreirala Vesna Mirtelj. Foto: RTV Slovenija/Marjan Pregl

Izmed vseh enajstih tekmovalnih skladb je občinstvo najbolj prepričala prav pesem Eve Hren,

ki je za skladbo Šesti čut prejela veliko nagrado občinstva Popevke 2019. Kot je dejala po podelitvi nagrade, zadnje čase srečuje ogromno ljudi, ki so na dnu, zato je to pesem posvetila njim. "To so sami svetli ljudje, in upam, da bo moja pesem iskrica, ki jim bo pomagala ponovno zasvetiti v temi," je dodala.

Na vaša vprašanja je odgovarjala dan po zmagovalnem nastopu, po katerem, kot pravi "sploh nismo šli spat. Direktno sem se zjutraj pojavila v oddaji Dobro jutro in pela! Danes je nor dan!" Nagrade, kot pravi, ni pričakovala "V tem trenutku sem presenečena! Še vedno. In pomeni mi (največ) glas ljudstva, ker mi to kaže, da presegam samo strokovno občinstvo in hkrati, da se okus ljudi dviguje na malo zahtevnejše skladbe. Pričakovala pa, iskreno, nisem nič. Hotela sem samo dobro odpeti."

Pesem ima zanjo globok pomen, čeprav je morda na trenutke malo pretežko za popevko. Odpiranje težjih tem pa je po njenih besedah "naša naloga. Predvsem to. Čeprav se s tem dostikrat tvega, da bo besedilo morda pretežko za ljudi in da bi ga odbili zaradi tega. V tem trenutku pa mislim, da ljudje potrebujejo upanje. Vsaj okoli mene so taki ljudje, ki to potrebujejo."

Eva Hren je sicer diplomirana kitaristka, s festivalnih odrov pa je poleg samostojnih nastopov znana tudi kot članica terceta Katrinas – poleg poučevanja na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani ustvarja v etnopop skupini Eva Hren & Sladcore. Ob svojem delu ima veliko stikov z mladimi, kar jo "uravnoveša. Kot me petje spravi v višave, me učenje kitare spravi naravnost dol na zemljo. Hočejo, potrebujejo me tukaj in zdaj. Rada delam z njimi. Z njimi moraš ostati svež in vsaj relativno mlad. ;)"

Šesti čut - Eva Hren

"Žirija je ocenila po mojem okusu. Je pa tokrat res bilo v igri veliko dobrih izvajalcev. Nekako pomirjena sem, kadar so ocene približno, kot bi jih dala tudi sama," je rezultate glasovanja komenitrala Eva, dodala pa: "Mislim, da gre Popevka v pravo smer, saj je, po letošnji Popevki sodeč, ta festival prevzel "novi val" pevcev, kar je super! Fino bi bilo, če bi šla v smer San Rema, kjer z orkestrskim zvokom dosegajo modernejšo produkcijo." Na vprašanje o morebitnem nastopu na izboru za Evrovizijo pa je skrivnostno namignila, da "iskreno, še nisem razmišljala o tem. Morda. Trenutno je za mano kratka, prekratka noč in moje misli so rahlo nad tlemi. Obljubim pa, da bom po takem zaupanju občinstva resno razmislila o tem."

