8,8 centimetra visoka figura je nekoliko obtolčena in brez levega očesa. Foto: Sotheby's

Figuro so na dražbi v Londonu sprva ponudili za 480 tisoč britanskih funtov, nato je njena vrednost zrasla do 600 tisoč funtov, nazadnje pa je končala v rokah neimenovanega kupca, ki je po plačilu vseh pristojbin zanjo plačal 735 funtov.

V 19. stoletju odkrite figure

Gre za enega izmed kosov, leta 1831 izkopanih iz peščene sipine na škotskem otoku Lewis. Iz kompleta se je ohranilo 93 kosov (78 šahovskih kosov, 14 iger na deski in zaponka), od tega 82 kosov hranijo v Britanskem muzeju v Londonu, 11 pa v Narodnem muzeju Škotske v Edinburgu.

Kot poroča BBC, so bile izdelane na skandinavskih tleh, najverjetneje na Norveškem, in veljajo za "pomemben simbol evropske civilizacije". Pet figuric je manjkalo, in sicer vitez in štirje stražarji.

Pičlih pet funtov za dragocenega možica

Dotično figuro iz mroževe kosti je leta 1964 kupil neki trgovec s starinami v Edinburgu za vsega pet funtov in ob tem v svojo nabavno knjigo zapisal nakup stare šahovske figure vojščaka iz mroževega okla. Iz njegovega zapisa torej ni razvidno, da bi zavedal, kako pomemben zgodovinski artefakt je kupil.

Po njegovi smrti pa so ga njegovi družinski člani pospravili v predal, kjer je ostal naslednjih 55 let. Čeprav se niso zavedali dejanske vrednosti tega majhnega kosa, je bil več let skrbno zavit in v majhni vrečki shranjen v predalu.

11 figur, ki jih hranijo v Narodnem muzeju Škotske v Edinburgu. Foto: Narodni muzej Škotske

Ekvivalent trdnjave pri sodobnem šahu

8,8 centimetra visoka figura upodablja stražarja, torej moškega s čelado, ščitom in mečem, in je ekvivalent trdnjave pri sodobnem šahu. Možica so pred kratkim odnesli v oceno dražitelju, ki jih je presenetil z informacijo, da gre za eno izmed dragocenih srednjeveških figur.

Kot je povedal Sotheby'sov strokovnjak Alexander Kader, so lastniki ostali odprtih ust, ko so izvedeli, kako dragoceno reč posedujejo. Kot je še povedal, je figura nekoliko obtolčena in brez levega očesa. "Vendar ta razbrazdanost utrujenega vojščaka še prispeva k njegovemu šarmu," je dodal Kader.