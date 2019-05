Ob dvestoletnici njegovega rojstva so se trije muzeji povezali, da ponudijo vpogled v svoje zbirke.

Veliko muzejev po Sloveniji ima v zbirkah predmete iz neevropskih dežel, tudi Afrike, toda v treh slovenskih muzejih, ki so se povezali za tokratno skupno razstavo, so zbirke predmetov z različnih območij Afrike še posebej izpostavljene in že desetletja prisotne na stalnih razstavah. Foto: SEM

Slovenski etnografski muzej, Koroški pokrajinski muzej in Muzej Velenje so ob 200-letnici rojstva misijonarja in raziskovalca Afrike Ignacija Knobleharja pripravili razstavo izbranih vsebin in predmetov, povezanih z Afriko. Postavitev so naslovili Afrika treh muzejev, najprej pa bo na ogled v Koroškem pokrajinskem muzeju v Slovenj Gradcu. Tam jo bodo odprli jutri.

V teh treh muzejih so namreč zbirke predmetov z različnih območij Afrike še posebej izpostavljene in že desetletja prisotne na stalnih razstavah.

Prvi gostitelj razstave, Koroški pokrajinski muzej, skrbi za zelo raznovrstno afriško zbirko ekonomista in enega vodilnih slovenskih strokovnjakov za analizo in razvoj afriškega gospodarstva v obdobju neuvrščenih Franca Tretjaka. "Tretjakova zbirka je pomembna, prav tako ima pomembno težo njegov fotografski in filmski arhiv, toda najpomembnejši so njegovi literarni pogledi na Afriko – realni, kritični in vizionarski," pravijo v Koroškem pokrajinskem muzeju.

V SEM-u je poleg bogate materialne dediščine Afrike shranjena tudi pomembna zbirka fotografij in arhivskih dokumentov. Foto: SEM

Slovenski etnografski muzej načrtno dokumentira vse oblike povezav Slovencev z Afriko, ki neprekinjeno trajajo že od 19. stoletja. Poleg bogate materialne dediščine je v muzeju shranjena tudi pomembna zbirka fotografij in arhivskih dokumentov. Muzej Velenje s svojo stalno razstavo osvetljuje izjemno življenjsko zgodbo češkega kiparja, pisatelja in popotnika Františka Foita, ki so ga skupaj z ženo Ireno okoliščine iz Kenije pripeljale v Velenje. V grajskih prostorih Velenjskega gradu si obiskovalci lahko ogledajo slikovito zbirko mask, kipov in tradicionalnih kiparskih izdelkov študentov, ki jih je poučeval. Zbirko sestavljajo predmeti, ki jih je Foit zbral v 25 letih bivanja v Afriki.

Razstavni projekt Afrika treh muzejev je nastala v spomin na avtorja prve afriške razstave v tem prostoru, Ignacija Knobleharja (1819–1858).

Ob praznovanju dvestoletnice njegovega rojstva si muzeji želijo, da duhovna in materialna dediščina afriških ljudstev v treh slovenskih muzejih obogati spoznanja ljudi o tistem delu sveta, ki velja za zibelko človeštva.

Gostujočo razstavo so pripravili avtorji Marko Frelih, Brigita Rajšter in Blaž Verbič. Do septembra bo na ogled v Koroškem pokrajinskem muzeju, nato bo do januarja prihodnje leto gostovala v Muzeju Velenje, od februarja 2020 dalje pa je predvideno gostovanje v Slovenskem etnografskem muzeju.