Tema razvedrila in umetnosti obsega vizualne umetnosti, muzeje, kino, cirkus, zabaviščne parke, ples, praznovanja ... Foto: BoBo

V Sloveniji bodo DEKD potekali konec septembra in v začetku oktobra, sicer pa potekajo v 50 državah podpisnicah Evropske kulturne konvencije.



Zvrstilo se bo več kot 70.000 dogodkov, zaradi česar so Dnevi evropske dediščine največje participativno kulturno dogajanje na celini, piše v sporočilu za javnost Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji.



Kako so se Evropejci zabavali in sproščali v preteklosti in danes?

Dneve bodo polnili festivali, razstave, predstave, prikazi in delavnice obrti, koncerti, konference, izleti in vodeni ogledi. Živahno dogajanje bo zajelo ulice, koncertne dvorane, gledališča, muzeje, parke in kinematografe, ki pričajo o tem, kako so se Evropejci zabavali in sproščali v preteklosti in danes, ko so se jim pridružila še družbena omrežja.



Tema razvedrila in umetnosti obsega vse od vizualne umetnosti in kina do plesa, športa in praznovanja. Foto: EPA

Tema razvedrila in umetnosti obsega vizualne umetnosti, muzeje, kino, cirkus, zabaviščne parke, ples, praznovanja, festivale, igre, branje, glasbo, fotografijo, radio, televizijo, gledališče, turizem in šport. To bo priložnost za raziskovanje zgodovine vseh s tem povezanih objektov in predmetov, so zapisali organizatorji.

DEKD so skupna pobuda Evropske komisije in Sveta Evrope, od leta 1999 jo podpira tudi program EU Ustvarjalna Evropa. Izpostavljajo evropsko razsežnost kulturne dediščine in poudarjajo potrebo po njenem ohranjanju za sedanje in prihodnje generacije.



V Sloveniji bodo DEKD in Teden kulturne dediščine potekali (TKD) od 28. septembra do 12. oktobra pod naslovom Dediščina # umetnost # razvedrilo. Namen teme je prikazati mnogo vidikov tako snovne kot tudi nesnovne kulturne dediščine, posvečene umetnosti in prostemu času, s pomočjo katerih lahko uživamo v kulturi in pobegnemo iz vsakdana, pa naj gre za to, da se pokažemo v luči ustvarjalca, poznavalca, varuha, igralca ali obiskovalca, so še zapisali na spletni strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS).