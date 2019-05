Francoise d'Aubigne (1635-1719). Foto: Wikipedia

Madame de Maintenon je tri leta po poroki s francoskim kraljem ustanovila šolo za osiromašene hčere francoskega plemstva. Foto: Wikipedia

Madame de Maintenon se je zdaj vrnila v prostore znamenitega dvorca v Versaillesu, kjer je Sončni kralj prirejal svoje razvpite zabave in živel razkošno življenje. Ob 300-letnici njene smrti so ji tam pripravili razstavo Sobane moči, ki bo do 21. julija osvetljevala njeno usodo.

Madame de Maintenon, ki se je leta 1635 v zaporu rodila kot Francoise d'Aubigne, je s tem dobila prvo razstavo, ki se v celoti posveča njenemu življenju. Približno 60 razstavljenih del in predmetov iz zbirke Versaillesa in drugih muzejev, vključno s slikami, risbami, grafikami, knjigami, skulpturami in medaljami, predstavlja različne epizode njenega življenja.

Življenje Madame de Maintenon je razporejeno po štirih sobanah v prvem nadstropju osrednjega dela dvorca, kjer je, potem ko se je poročila z Ludvikom XIV., živela med letoma 1682 in 1715. Prostore so uredili tako, kot bi Madame v njih še vedno živela. V postavitev so vključili tudi pohištvo tistega časa, ki ga sicer v Versaillesu danes ni več mogoče videti.

Francoise d'Aubigne se je po težkem in revnem otroštvu pri 16 letih poročila s pesnikom in pisateljem Paulom Scarronom, ki jo je vpeljal v kroge pariške elite. Potem ko je leta 1660 ovdovela, so ji zaupali skrb nad nezakonskim otrokom kralja Ludvika XIV. in Madame de Montespan. Leta 1673 se je preselila na dvor, tam pritegnila pozornost kralja in se leta 1683 z njim tudi skrivoma poročila.

Na Versailles je Francoise d'Aubigne prišla, da bi skrbela za kraljevega nezakonskega otroka. Foto: EPA

Leta 1686 je Madame de Maintenon ustanovila šolo za osiromašene hčere francoskega plemstva z izjemno sodobnim izobraževalnim programom. Čeprav ji ni pripadal uradni naziv kraljice, je veljala za eno najbolj vplivnih političnih oseb v kraljevini. Pravzaprav naj bi veljala za najbolj vplivno osebo takoj za kraljem, neke vrste ekvivalent premierju.