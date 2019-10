S pomočjo vrste arheoloških raziskav so odkrili številne predmete, ki kažejo, da so ljudje na območju Vinkovcev živeli več tisoč let. Foto: BoBo

Hrvaški mediji opisujejo dogodek kot neprecenljivo arheološko odkritje znotraj širšega evropskega prostora. Najdba je bila odkrita na območju vasi Stari Jankovci v bližini Vinkovcev, kjer sodelavci hrvaškega inštituta za arheologijo in arheološkega muzeja v Vinkovcih že tri leta izvajajo arheološke raziskave.

Vprega in konji naj bi pokojne vodili v posmrtno življenje

rheologi pričakujejo, da bo raziskava 40 metrov široke grobnice, v kateri je bila vprega, ponudila vrsto informacij o konstrukciji vozila in pogrebnih ritualih iz teh časov.

Vprega in konji naj bi pokojne vodili v posmrtno življenje. V osrednjem delu grobnice sta pokopana tudi ženska in moški - ugibajo, da sta pripadala vrhu administracije nekdanje rimske province Panonije, ki je segala tudi na območje današnje vzhodne Hrvaške. Vinkovci ali Cibalea po antično je bilo tretje največje rimsko mesto v Panoniji.

Tovrstni pogrebni rituali so bili sicer bolj značilni za predrimsko obdobje, a so pozneje tudi staroselci v rimskih provincah obdržali nekatere običaje iz železne dobe. Kot je pojasnil vodja arheoloških raziskav Boris Kratofil, gre najverjetneje za grob lokalne elite keltskega porekla, ki je vodila posle za rimske carstvo. Kelti so naseljevali to območje, preden so prišli rimski osvajalci.

O življenju in običajih iz tistega časa

Ob pokopanih osebah v grobnici niso našli nobenih predmetov, ker je bila grobnica verjetno že oropana. Vseeno upajo, da bodo pri nadaljnjih raziskavah na tej lokaciji našli predmete, ki bi pričali o življenju in običajih iz tistega časa.

Posebno pozornost bodo posvetili tudi raziskavi okostnjakov konjev. Odkritje naj bi bilo del večje stare rimske kmetije, ki je bila ob nekdanji rimski cesti, ki je povezovala zahod in vzhod rimskega cesarstva.

Gre za prvo odkrito celovito vprego, ki je bila v grobnici vse od antičnih časov. Na Hrvaškem obstajata dva podobna primera rimskih vpreg, ki so končali v hrvaških muzejih pred več kot stotimi leti, a ni znano nič o njihovem kontekstu, še piše hrvaški časnik.